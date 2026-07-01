Niterói: Roda de samba gratuita acontece no domingo, 5 de julho, no Centro Cultural Cauby Peixoto - Divulgação

Niterói: Roda de samba gratuita acontece no domingo, 5 de julho, no Centro Cultural Cauby PeixotoDivulgação

Publicado 01/07/2026 15:24

Niterói - O Centro Cultural Cauby Peixoto recebe, no domingo, dia 5 de julho, mais uma edição do projeto Samba do Cauby. A programação começa às 16h, com abertura da casa e recepção ao público, e, às 18h, a roda de samba será comandada pelo tradicional grupo Candongueiro, um dos mais importantes grupos de samba do estado do Rio de Janeiro, com participação especial do cantor Mingo Silva. A atividade integra a programação permanente do equipamento cultural da Secretaria Municipal das Culturas de Niterói e está sujeita à lotação. Ingresso via Sympla.

Com trajetória consolidada e reconhecido como um dos mais tradicionais grupos de samba do estado do Rio de Janeiro, o Candongueiro construiu, ao longo dos anos, uma história marcada pela preservação da essência das rodas de samba. Referência no gênero, o grupo já recebeu e dividiu o palco com grandes nomes do samba brasileiro, mantendo vivo um repertório que celebra mestres do gênero e reafirma o samba como patrimônio cultural e expressão da identidade popular. Nesta edição, o público poderá conferir um espetáculo que reúne clássicos do samba, partido-alto e composições que marcaram diferentes gerações, em uma apresentação pautada pela autenticidade e pela força da roda de samba. A noite contará ainda com a participação especial de Mingo Silva, convidado da edição.

Sob o comando de Ivan Mendes, do Candongueiro, a roda de samba promete uma apresentação marcada por clássicos, sambas autorais e muita energia: "O público pode esperar uma autêntica roda de samba, Patrimônio Cultural Imaterial de Niterói e do Estado do Rio de Janeiro. Vamos celebrar a tradição com um repertório que reúne clássicos, sambas atuais e composições autorais, embalados por uma batucada forte, envolvente e feita para ninguém ficar parado."

"O Samba do Cauby vem se consolidando como um espaço de valorização dos artistas, da memória e da tradição do samba. Receber um grupo como o Candongueiro, que há tantos anos mantém viva essa cultura e é referência para o samba fluminense, reforça o compromisso do Centro Cultural Cauby Peixoto com uma programação diversa, gratuita e conectada com a identidade cultural da cidade", afirma a secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco.

