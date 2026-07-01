Niterói: Seu Jorge estará na fan fest no Caminho Niemeyer, que abrirá os portões às 13h - Divulgação

Niterói: Seu Jorge estará na fan fest no Caminho Niemeyer, que abrirá os portões às 13hDivulgação

Publicado 01/07/2026 11:43

Niterói – A fan fest Energia para Torcer terá atrações em dose tripla no próximo domingo (5/7), antes e depois da partida entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A programação começa às 13h, com abertura dos portões e apresentação da DJ Tamy. Às 15h, será a vez de Buchecha subir ao palco. Às 17h, o público acompanha o jogo da Seleção Brasileira em telão de alta definição. Logo após o jogo, por volta das 19h, tem show do Seu Jorge. Para encerrar a noite de celebração, o Raça Negra se apresenta às 21h.

O Energia para Torcer 2026 tem patrocínio exclusivo da Enel Rio, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Além da transmissão dos jogos e shows, o evento oferece ao público uma estrutura completa com áreas de convivência, praça de alimentação e um ambiente planejado para proporcionar conforto, segurança e uma experiência inesquecível para todos.



Atrações para toda a família



O Energia Para Torcer aposta em uma série de experiências gratuitas para quem quiser mergulhar no clima da Copa do Mundo. Entre os destaques, está o Espaço Enel, que reúne uma dinâmica de chute ao gol com distribuição de brindes, área com arquibancada para acompanhar a programação, pontos para carregamento de celular, espaço para troca de figurinhas e um totem inspirado nos tradicionais álbuns da Copa, onde o público poderá tirar fotos como se fosse um jogador convocado para o Mundial.

O evento também contará com espaço de maquiagem e penteados temáticos para a torcida brasileira, área de games com mesas de totó e futebol de botão, além de uma exposição com fotos, curiosidades e momentos históricos da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Durante os finais de semana do período da Copa, em datas sem jogos da Seleção, o projeto ainda promove clínicas esportivas gratuitas de futevôlei, beach tennis, vôlei de praia, yoga e ginástica, ampliando a experiência para além dos dias de evento. Na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, dia 13 de junho, a atração principal foi a cantora Ludmilla. O segundo jogo da fase de grupos, dia 19, contou com a presença de Thiaguinho na fan fest. No dia de Brasil X Escócia, dia 24, Ferrugem comandou a torcida no Caminho Niemeyer. E, no dia 29, na vitória sobre o Japão, quem embalou os torcedores foi o cantor Belo.



SERVIÇO



Energia Para Torcer 2026



Local: Caminho Niemeyer - Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói



Dia 5/7: Show do cantor Buchecha, a partir das 15h;



Show do cantor Seu Jorge, a partir das 19h;



Show do grupo Raça Negra, a partir das 21h



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