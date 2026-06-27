Niterói: faleceu Victor Sávios, cover oficial de Tim Maia - Reprodução

Niterói: faleceu Victor Sávios, cover oficial de Tim Maia Reprodução

Publicado 27/06/2026 18:04

Niterói – O cantor Valério Araújo informou, em seu Instagram, através de um vídeo, que seu amigo e também cantor Vitor Sávios faleceu na data de hoje.

Conhecido nacionalmente por suas interpretações de músicas de Tim Maia, ainda não foi informada a causa da morte do artista. A informação repercutiu entre fãs e admiradores do artista, que dedicou mais de 20 anos da carreira a manter vivo o legado do ícone da música brasileira.

Natural de Niterói, Victor Sávios se consolidou como um dos principais covers de Tim Maia no país. Sua voz grave e estilo interpretativo fiel ao original o levaram a se apresentar em diversas casas de show pelo Brasil, além de integrar o projeto “Exagerados”, dedicado a homenagear grandes nomes da música nacional.

O artista também ganhou destaque ao participar da novela “Verão 90”, da TV Globo, onde interpretou o próprio Tim Maia em uma participação especial. O trabalho ampliou sua visibilidade e reforçou sua reputação como um dos covers mais respeitados do cantor.

Além das apresentações ao vivo, Sávios acumulava vídeos virais nas redes sociais, especialmente em performances de clássicos como “Me Dê Motivo”, que evidenciavam sua potência vocal e sua capacidade de emocionar o público.

A morte do cantor gerou comoção entre fãs, músicos e produtores que acompanharam sua trajetória. Nas redes sociais, admiradores destacaram sua dedicação em manter viva a obra de Tim Maia e sua presença marcante nos palcos.

Sem informações oficiais divulgadas até o momento, amigos e seguidores aguardam posicionamento da família sobre velório e homenagens.

Victor Sávios deixa um legado construído com respeito, talento e devoção a um dos maiores nomes da música brasileira — e será lembrado pela voz que, por décadas, manteve acesa a chama do soul de Tim Maia.

