Niterói: faleceu Victor Sávios, cover oficial de Tim Maia Reprodução
Morre Vitor Sávios, cover de Tim Maia
Informação veio através do seu amigo artista e também niteroiense, Valério Araújo
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