Niterói: Rei faz o primeiro show do novo espaço cultural e esportivo do Centro da cidade - Divulgação

Niterói: Rei faz o primeiro show do novo espaço cultural e esportivo do Centro da cidadeDivulgação

Publicado 27/06/2026 17:42

Niterói - Os olhos marejados anunciavam que seria uma noite inesquecível. Aos 80 anos, Vanda Maria de Souza foi a primeira pessoa a atravessar os portões da Arena Niterói, na noite deste sábado (27). Fã de Roberto Carlos desde a juventude, ela esperou cerca de 60 anos para assistir ao Rei pela primeira vez. Assim que os portões foram abertos, ela entrou apressada para aguardar a entrada do cantor e da Orquestra do maestro Eduardo Lages.

"Roberto é tudo na minha vida. Nunca consegui assistir a um show dele. Esperei 60 anos por esse momento. Só o prefeito mesmo para nos dar essa oportunidade", contou Vanda, moradora do Barreto, participante das atividades esportivas da Prefeitura de Niterói, mãe de quatro filhos e bisavó de quatro crianças.

O primeiro grande espetáculo da Arena Niterói reuniu representantes de entidades da sociedade civil, autoridades e participantes de projetos sociais e esportivos da Prefeitura, muitos deles idosos atendidos pelas políticas públicas de convivência e qualidade de vida do município. Coube a Roberto Carlos inaugurar o palco da primeira grande arena indoor da região da Baía de Guanabara fora da capital fluminense, em uma noite que marcou o início de uma nova fase para a cultura, o entretenimento e o turismo da cidade e da região.

Acompanhado da primeira-dama Fernanda Neves, o prefeito Rodrigo Neves destacou que a estreia da Arena representa um marco para Niterói e reforça o compromisso da cidade em democratizar o acesso à cultura e em atrair grandes eventos.

"Não poderíamos inaugurar este espaço de forma mais simbólica. Roberto Carlos faz parte da memória afetiva dos brasileiros e ver a Arena cheia, com tantos idosos realizando o sonho de assistir ao seu show pela primeira vez, é emocionante. Este equipamento nasce para colocar Niterói definitivamente na rota dos grandes espetáculos nacionais e internacionais, movimentando a economia, fortalecendo o turismo e oferecendo mais oportunidades de lazer e cultura para a população", afirmou o prefeito.

Quando Roberto Carlos surgiu no palco, foi recebido por longos aplausos. Bastaram os primeiros acordes para a Arena vibrar. Milhares de celulares iluminaram o espaço, casais se abraçaram, amigos deram as mãos e um grande coro tomou conta do ambiente. A estreia do novo equipamento ganhou o cenário perfeito: um artista que há mais de seis décadas embala histórias de amor, amizade e esperança.

A apresentação integra a turnê "Eu Ofereço Flores", inspirada no EP lançado pelo cantor em 2024. Ao longo da noite, Roberto Carlos passeou por clássicos que marcaram diferentes gerações, como "Detalhes", "Emoções", "Amigo", "Outra Vez" e outros sucessos que fizeram o público cantar do início ao fim.

Entre as primeiras pessoas a entrar, também estava Maria Auxiliadora de Souza, de 65 anos. Moradora do Centro de Niterói, ela chegou cedo ao lado de amigas do projeto de ginástica de São Lourenço para aproveitar cada instante da apresentação. O grupo comemorava não apenas o show, mas a oportunidade proporcionada pelos projetos municipais. "A gente ama participar dessas atividades. É maravilhoso viver uma noite como essa”, disse Maria Auxiliadora.

Vindas do núcleo de ginástica do Vital Brazil, Rosane Paz de Gonçalves e outras oito amigas transformaram o passeio em um momento de confraternização. Enquanto aguardavam o início do espetáculo, lembravam das músicas que marcaram suas vidas. Rosane, que já havia assistido a outros shows do artista, disse que a emoção nunca muda. "Roberto Carlos é sempre emocionante. Acho que vou chorar."

A expectativa também tomou conta de Patrícia Loretti, de 45 anos. Ela contou que passou a ouvir ainda mais Roberto Carlos depois dos 30 anos e definiu a oportunidade como especial. "Estou muito emocionada. É maravilhoso participar desse momento."

Inaugurada neste mês, a Arena Niterói é um dos mais importantes investimentos da Prefeitura para ampliar a capacidade da cidade de receber eventos esportivos, culturais e de entretenimento de porte nacional e internacional. Moderna, climatizada e equipada com tratamento acústico, a estrutura foi projetada para sediar shows, competições esportivas, feiras, exposições e grandes eventos ao longo de todo o ano.

O equipamento integra o projeto de revitalização do Parque Poliesportivo da Concha Acústica, em São Domingos. Além da Arena, o complexo conta com campo de futebol de grama sintética em dimensões oficiais, quadra poliesportiva, palco para eventos, quadras de tênis, quadras de vôlei de praia e pista de caminhada, consolidando o espaço como um dos maiores polos de esporte, lazer e convivência da cidade.

Mais do que uma nova arena de espetáculos, o equipamento reforça a estratégia da Prefeitura de impulsionar a economia criativa, fortalecer o turismo e acelerar a revitalização da região central de Niterói. A expectativa é que o espaço se consolide como um dos principais palcos para grandes eventos do Estado do Rio de Janeiro, ampliando o calendário cultural da cidade e atraindo visitantes de diferentes regiões do país.