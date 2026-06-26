Niterói: iniciativa contou com a presença de nomes de destaque da sociedade niteroiense, como a primeira-dama de Niterói, Fernanda Sixel, e o presidente do Clube Central, Fernando Tinoco - Divulgação

Niterói: iniciativa contou com a presença de nomes de destaque da sociedade niteroiense, como a primeira-dama de Niterói, Fernanda Sixel, e o presidente do Clube Central, Fernando TinocoDivulgação

Publicado 26/06/2026 09:01

Niterói - O Desfile Beneficente da APADA Niterói reuniu moda, inclusão e solidariedade em uma tarde marcante no Clube Central, em Icaraí, no último dia 18 de junho. Promovido pela Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição (APADA Niterói), o evento destacou a importância da visibilidade e do apoio às pessoas com deficiência auditiva, além de reforçar o papel da instituição na cidade.

Nesta edição, o desfile consolidou sua presença no cenário fashion com a assinatura de Francisco Martins na direção de moda. A produção geral foi conduzida pela ED Eventos, responsável pela organização oficial. Outro destaque foi a participação da School Models, escola de formação de modelos sediada em Niterói e dirigida por Moisés Karran e Karina Corrêa. Responsável pelo casting exclusivo do desfile, a agência contribuiu para a valorização de novos talentos e reforçou a diversidade na passarela, evidenciando o compromisso do evento com a renovação e o fortalecimento do mercado da moda.

A iniciativa contou com a presença de nomes de destaque da sociedade niteroiense, como a primeira-dama de Niterói, Fernanda Sixel, e o presidente do Clube Central, Fernando Tinoco. Também prestigiaram o evento apoiadoras da trajetória da APADA Niterói, entre elas Denize Garcia, Sônia Andrade e Paula Lara, presidente da ACHUAP.

Mais do que um desfile de moda, o encontro foi um espaço de conscientização e engajamento social. Para a presidente da APADA Niterói, Jocilea Cruz, o evento cumpriu seu propósito ao unir diferentes setores da sociedade em torno de uma causa essencial. “Foi uma tarde emocionante, que mostrou a força da inclusão e da solidariedade. Ver tantas pessoas engajadas reforça a importância do nosso trabalho e nos motiva a seguir ampliando nossas ações”, destacou.

A gestora da instituição, Tatiana Pontífice, celebrou o sucesso da edição e já projetou os próximos passos. “O desfile superou nossas expectativas e mostrou o quanto a causa é abraçada pela comunidade. Já estamos com as inscrições abertas para o desfile de 2027 e esperamos ampliar ainda mais esse movimento de inclusão”, afirmou.

O Desfile Beneficente da APADA Niterói reafirma o compromisso da instituição com a promoção da acessibilidade, da inclusão social e do fortalecimento de iniciativas que transformam vidas por meio da educação e da conscientização.







