Niterói: trajetória da atleta reflete o impacto do esporte na construção de oportunidades para os jovens das comunidades da cidade - Divulgação

Niterói: trajetória da atleta reflete o impacto do esporte na construção de oportunidades para os jovens das comunidades da cidadeDivulgação

Publicado 24/06/2026 15:34 | Atualizado 24/06/2026 15:34

Niterói – O investimento da Prefeitura de Niterói no esporte e na inclusão social segue gerando resultados dentro e fora das competições. A atleta Melissa Braga, do Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc), conquistou, nesta quarta-feira (24), a medalha de bronze no Campeonato Nacional Interclubes de Levantamento de Peso Olímpico, realizado em Sete Lagoas (MG), na categoria Sub-20 até 53 quilos. A competição reuniu cerca de 50 clubes de todas as regiões do país e é considerada uma das mais importantes da modalidade.

"A Melissa é uma dessas histórias que nos lembram por que o Pesc existe. Ela chegou ainda muito jovem, cresceu dentro do projeto, enfrentou desafios, amadureceu e hoje conquista um resultado que inspira toda a comunidade. Essa medalha tem um significado muito especial porque mostra que, quando oferecemos oportunidades, acompanhamento e incentivo, nossos jovens podem alcançar lugares que antes pareciam distantes", destacou Sheila Bahia, coordenadora do Pesc.

Moradora da comunidade do Morro do Céu, no Caramujo, Melissa representa uma geração de jovens que encontrou no esporte novas oportunidades para sonhar, crescer e construir um futuro. Há quatro anos, ela iniciou sua trajetória no Pesc, equipamento da Prefeitura de Niterói que alia prática esportiva, inclusão social e desenvolvimento humano.

A conquista é resultado de uma trajetória construída com dedicação e apoio de uma rede formada por treinadores, família, clube e poder público. Atualmente, Melissa integra o programa Bolsa Atleta Municipal, iniciativa da Prefeitura de Niterói que contribui para a permanência e o desenvolvimento de jovens talentos esportivos da cidade.

O subsecretário de Direitos Humanos de Niterói e treinador de atletas olímpicos, Carlos Aveiro, destaca que a trajetória da atleta reflete o impacto do esporte na construção de oportunidades para os jovens das comunidades da cidade. "A medalha da Melissa representa muito mais do que um excelente resultado esportivo. Ela simboliza anos de dedicação, disciplina e superação, além do trabalho coletivo desenvolvido no Pesc. Como ex-atleta, sei o quanto é difícil chegar a uma competição nacional e conquistar um lugar no pódio. Como gestor, tenho orgulho de ver que o esporte está cumprindo seu papel de transformar vidas e criar oportunidades para jovens que, muitas vezes, não teriam acesso a esse caminho. A Melissa é um exemplo de que investir na base e acreditar no potencial da nossa juventude gera resultados dentro e fora das competições”, reforçou Carlos Aveiro.



Do Caramujo para o pódio nacional



A atleta representou o Atlético Clube Niterói (ACN), único clube do município presente na competição, levando o nome da cidade ao pódio nacional. Sua preparação acontece diariamente no Pesc, espaço que se tornou uma referência na formação esportiva de crianças e jovens da região. Mais do que um centro de treinamento, o Parque Esportivo e Social do Caramujo tem transformado histórias por meio do acesso ao esporte, da convivência comunitária e do acompanhamento social oferecido às famílias atendidas. A trajetória de Melissa é um dos exemplos desse impacto. O trabalho técnico da atleta é conduzido pelas professoras Aline Campeiro e Vitória Rodrigues, responsáveis pelo desenvolvimento esportivo da jovem e pela consolidação de um projeto que vem fortalecendo o levantamento de peso olímpico em Niterói. Ao investir em equipamentos como o Parque Esportivo e Social do Caramujo e em programas como o Bolsa Atleta Municipal, a Prefeitura de Niterói reafirma o compromisso de utilizar o esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e transformação social, permitindo que histórias como a de Melissa ultrapassem os limites da comunidade e alcancem reconhecimento nacional.





