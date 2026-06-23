Niterói: Prefeito Rodrigo Neves esteve em reunião no MarrocosDivulgação
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Definição ocorreu após encontro de gestores da América Latina, mediado pelo prefeito Rodrigo Neves, durante assembleia geral da CGLU, no Marrocos
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Com oito bandas autorais da cidade, o evento promete dois dias de imersão no rock feito na Zona Norte
Interdições no trânsito garantem segurança nas celebrações de São João e São Pedro
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