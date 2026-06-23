Niterói: Prefeito Rodrigo Neves esteve em reunião no Marrocos - Divulgação

Niterói: Prefeito Rodrigo Neves esteve em reunião no MarrocosDivulgação

Publicado 23/06/2026 19:32

Niterói - A cidade de Niterói foi escolhida para sediar, em maio de 2027, a Reunião Executiva das Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), um dos principais fóruns mundiais de cooperação entre governos locais, que reúne lideranças municipais de mais de 140 países. A definição ocorreu durante a Assembleia Geral da entidade, realizada em Tânger, no Marrocos. A escolha da cidade ocorreu após encontro de representantes de países da América Latina mediado pelo prefeito Rodrigo Neves, que contou com gestores do Brasil, México, Argentina, Uruguai e do Equador.

A candidatura da cidade foi apresentada pelo prefeito de Niterói Rodrigo Neves, que preside o Mercocidades - principal rede de governos locais da América do Sul. A escolha reforça o protagonismo internacional de Niterói na promoção da democracia, da inovação e do desenvolvimento sustentável.

“O cenário internacional exige cada vez mais cooperação entre os governos locais. As cidades estão na linha de frente do enfrentamento das grandes crises globais e precisam atuar de forma integrada para construir soluções inovadoras, fortalecer a democracia e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, propomos que Niterói receba a Reunião Executiva da CGLU, ampliando o diálogo internacional e compartilhando experiências bem-sucedidas de gestão pública”, afirmou Rodrigo Neves.

A reunião executiva da CGLU ocorrerá durante a 26ª Conferência do Observatório Internacional da Democracia Participativa (OIDP). Com o tema “Democracia em Rede: Inovação Digital para a Participação Cidadã e a Melhoria dos Serviços Públicos”, o evento reunirá debates sobre inteligência artificial, governança, cidades conectadas, serviços públicos no século XXI e os desafios da democracia diante das mudanças climáticas e das transformações tecnológicas.