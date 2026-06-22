Niterói: Orquestra da Grota se apresenta gratuitamente na Sociedade Fluminense de Fotografia - Daniela Anatalício

Niterói: Orquestra da Grota se apresenta gratuitamente na Sociedade Fluminense de FotografiaDaniela Anatalício

Publicado 22/06/2026 19:19

Niterói - A Orquestra da Grota realiza, na próxima sexta-feira (26), às 19h, mais uma edição de sua tradicional série de concertos mensais. Com entrada gratuita, o espetáculo Noites de Junho: do Amor ao Arraiá acontece na Sociedade Fluminense de Fotografia, no Centro de Niterói, reunindo diferentes estilos musicais em um programa que celebra duas das marcas mais fortes do mês: o romantismo e as festas populares.

Com regência do maestro convidado Yuri Reis, a primeira parte do concerto propõe uma viagem musical que evidencia a delicadeza das obras românticas. O programa inclui composições de nomes consagrados da música erudita, como Edward Elgar, Sergei Rachmaninoff, Pietro Mascagni e Tchaikovsky, além de trilhas inesquecíveis do cinema mundial, como Romeu e Julieta e Cinema Paradiso.

Na segunda parte, o clima muda para homenagear as festas juninas e a riqueza da música brasileira. Obras de Chiquinha Gonzaga e Sivuca dividem espaço com sucessos do grupo Falamansa e um animado medley de forrós, convidando o público a mergulhar no universo dos arraiás que marcam esta época do ano.

A proposta do espetáculo reflete a própria essência da Orquestra da Grota: aproximar diferentes públicos da música de concerto por meio de repertórios acessíveis, afetivos e conectados com a cultura popular. Ao unir clássicos internacionais e referências da música brasileira em uma mesma apresentação, o concerto reforça a vocação do projeto para promover encontros entre tradição, formação artística e identidade cultural.

Transformação social



Há mais de três décadas, o Espaço Cultural da Grota desenvolve um trabalho de transformação social por meio da educação e da música em Niterói. Atualmente, o projeto atende cerca de mil alunos por ano em atividades gratuitas e já contribuiu para que mais de uma centena de jovens de comunidades ingressassem no ensino superior.



Programa



• Adoration – Florence B. Price (arr. Elaine Fine)

• Intermezzo da Cavalleria Rusticana – Pietro Mascagni (arr. Carl Simpson)

• Salut d'Amour – Edward Elgar

• Vocalise nº 14 – Sergei Rachmaninoff (arr. Farbod Fani)

• A Time for Us (Romeu e Julieta) – Nino Rota (arr. Joan Badea)

• Cinema Paradiso – Ennio Morricone

• Sleeping Beauty Waltz (Valsa da Bela Adormecida) – P. I. Tchaikovsky (arr. Elaine Fine)

• Forrobodó – Chiquinha Gonzaga (arr. Vinícius Louzada)

• Feira de Mangaio – Sivuca (arr. Rafael Castro Barros)

• Rindo à Toa – Tato (Falamansa) (arr. Carlos Rodrigues)

• Medley de Forrós – arr. Álvaro Carrielo



Serviço:



Orquestra da Grota – Noites de Junho: do Amor ao Arraiá

Data: Sexta-feira, 26 de junho de 2026

Hora: 19h

Entrada: Gratuita

Local: Sociedade Fluminense de Fotografia

Endereço: Rua Dr. Celestino, 115 – Centro – Niterói









