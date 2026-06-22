Niterói - A Orquestra da Grota realiza, na próxima sexta-feira (26), às 19h, mais uma edição de sua tradicional série de concertos mensais. Com entrada gratuita, o espetáculo Noites de Junho: do Amor ao Arraiá acontece na Sociedade Fluminense de Fotografia, no Centro de Niterói, reunindo diferentes estilos musicais em um programa que celebra duas das marcas mais fortes do mês: o romantismo e as festas populares.
Com regência do maestro convidado Yuri Reis, a primeira parte do concerto propõe uma viagem musical que evidencia a delicadeza das obras românticas. O programa inclui composições de nomes consagrados da música erudita, como Edward Elgar, Sergei Rachmaninoff, Pietro Mascagni e Tchaikovsky, além de trilhas inesquecíveis do cinema mundial, como Romeu e Julieta e Cinema Paradiso.
Na segunda parte, o clima muda para homenagear as festas juninas e a riqueza da música brasileira. Obras de Chiquinha Gonzaga e Sivuca dividem espaço com sucessos do grupo Falamansa e um animado medley de forrós, convidando o público a mergulhar no universo dos arraiás que marcam esta época do ano.
A proposta do espetáculo reflete a própria essência da Orquestra da Grota: aproximar diferentes públicos da música de concerto por meio de repertórios acessíveis, afetivos e conectados com a cultura popular. Ao unir clássicos internacionais e referências da música brasileira em uma mesma apresentação, o concerto reforça a vocação do projeto para promover encontros entre tradição, formação artística e identidade cultural.
Transformação social
Há mais de três décadas, o Espaço Cultural da Grota desenvolve um trabalho de transformação social por meio da educação e da música em Niterói. Atualmente, o projeto atende cerca de mil alunos por ano em atividades gratuitas e já contribuiu para que mais de uma centena de jovens de comunidades ingressassem no ensino superior.
Programa
• Adoration – Florence B. Price (arr. Elaine Fine) • Intermezzo da Cavalleria Rusticana – Pietro Mascagni (arr. Carl Simpson) • Salut d'Amour – Edward Elgar • Vocalise nº 14 – Sergei Rachmaninoff (arr. Farbod Fani) • A Time for Us (Romeu e Julieta) – Nino Rota (arr. Joan Badea) • Cinema Paradiso – Ennio Morricone • Sleeping Beauty Waltz (Valsa da Bela Adormecida) – P. I. Tchaikovsky (arr. Elaine Fine) • Forrobodó – Chiquinha Gonzaga (arr. Vinícius Louzada) • Feira de Mangaio – Sivuca (arr. Rafael Castro Barros) • Rindo à Toa – Tato (Falamansa) (arr. Carlos Rodrigues) • Medley de Forrós – arr. Álvaro Carrielo
Serviço:
Orquestra da Grota – Noites de Junho: do Amor ao Arraiá Data: Sexta-feira, 26 de junho de 2026 Hora: 19h Entrada: Gratuita Local: Sociedade Fluminense de Fotografia Endereço: Rua Dr. Celestino, 115 – Centro – Niterói
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