Niterói: Theatro Municipal recebe guitarristas para gravação de audiovisual ao vivo - Reprodução

Niterói: Theatro Municipal recebe guitarristas para gravação de audiovisual ao vivoReprodução

Publicado 22/06/2026 10:16 | Atualizado 22/06/2026 10:18

Niterói - No próximo dia 10 de julho, sexta-feira, às 19h, o Teatro Municipal de Niterói sediará a gravação ao vivo do audiovisual (DVD) Guitarra em Fusão, reunindo os renomados guitarristas Carlos Maranhão, Mateus Starling e Leandro Esteves.



Cada artista apresentará um set solo de aproximadamente 30 minutos, explorando diferentes vertentes da guitarra contemporânea (rock, progressivo, fusion e gospel), culminando em uma poderosa jam session coletiva ao final da noite.



Sobre os artistas:



Carlos Maranhão Diretor da escola de música Instituto Sala Musical. Guitarrista versátil, do rock ao fusion, passando por diversos estilos. Já lançou 4 albuns e um DVD que está disponível no seu canal no youtube. Atua também como sideman, acompanhando artistas do cenário gospel, como Gabriela Rocha, Thiago Godoi, além de ser professor e produtor musical.



Mateus Starling, formado pela renomada Berklee College of Music, um dos grandes nomes da guitarra fusion no Brasil. É guitarrista de jazz, rock e fusion com fortes influências da música brasileira. Já lançou 5 álbuns solo, além de ter tocado ao lado de grandes nomes da música instrumental brasileira como, Pascoal Meirelles, Mauro Senise, Xande figueiredo, Ney Conceição, Valmir Bessa, Marcos Natto, Nelson Faria, Leo Amoedo, entre outros.



Leandro Esteves, fundador da Guitarflix – uma das maiores plataformas de ensino de guitarra da América Latina –, é referência na guitarra gospel e fusion, com ampla experiência como sideman no meio gospel, acompanhou Kleber Lucas, Davi Sacer, Aline Barros, Fernanda Brum, atualmente acompanha Bruna Karla.



Os três guitarristas, com trajetórias consolidadas e reconhecidas nacionalmente, unem técnica, musicalidade e paixão pelo instrumento em um espetáculo único. O palco ainda contará com a participação de músicos convidados de alto nível, como Felipe Alves (bateria), Marcos Natto (baixo), Dudu Farias (teclados), Francisco Falcon (baixo) e Pablo Garcia (bateria).



Guitarra em Fusão é uma realização dos próprios artistas, com apoio da Prefeitura de Niterói, Secretaria das Culturas e do Theatro Municipal de Niterói. O material gravado será editado e lançado posteriormente nos canais oficiais dos artistas no YouTube.

SERVIÇO:



Evento: Guitarra em Fusão – Gravação do Audiovisual

Data: 10 de julho de 2026 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 – Centro, Niterói

Ingressos: Inteira: R$ 30,00

Meia-entrada: R$ 15,00