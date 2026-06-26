Niterói: programação começa às 13h, com recepção acolhedora, credenciamento e cerimônia de entrega de cordas - Divulgação

Niterói: programação começa às 13h, com recepção acolhedora, credenciamento e cerimônia de entrega de cordasDivulgação

Publicado 26/06/2026 10:07

Niterói - No próximo dia 04/07, das 13h às 18h, o Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, recebe o Festival Din Down Down 2026: A Desinvenção da Deficiência. Gratuito e aberto para toda a família, o evento reúne cultura, arte e convivência em uma programação pensada para valorizar a inclusão, a acessibilidade e o respeito às diferenças.

Realizado pelo Instituto Gingas, presidido pelo niteroiense David Bassous, conhecido como mestre Bujão, o festival contará com atrações artísticas, falas institucionais e rodas de capoeira envolvendo 16 escolas das cidades que o projeto atua: Niterói, Saquarema, Cachoeiras de Macacu e Duque de Caxias.

A programação começa às 13h, com recepção acolhedora, credenciamento e cerimônia de entrega de cordas. Às 14h o público acompanha momentos de inspiração com falas institucionais e apresentações artísticas. Já às 15h30min, acontecem rodas de capoeira, além de atividades recreativas e lanche para os participantes. O encerramento está previsto para às 18h.

“Quando falamos em desinventar a deficiência, estamos propondo que a sociedade reveja os limites que ela mesma cria. O Festival mostra que, quando acessibilidade, arte, cultura e convivência caminham juntas, as diferenças deixam de ser barreiras e passam a ser parte da riqueza humana. Mais do que um evento, este é um convite para construirmos uma sociedade onde todas as pessoas possam participar, contribuir e pertencer”, comentou David Bassous, conhecido como Mestre Bujão, idealizador do Método Din Down Down e fundador do Instituto Gingas.

Com edições anteriores já consolidadas, o Festival Din Down Down se firma como um importante espaço de encontro, troca e conscientização, celebrando a diversidade e fortalecendo os laços entre famílias, profissionais e a sociedade. “Estamos na terceira edição com um alcance de mais de mil pessoas, pensamos em cada detalhe com muito amor. Meu coração se enche de alegria quando vemos os rostinhos de cada integrante sorrindo se sentindo parte de um movimento. Nossa missão é mudar o mundo um pouquinho de cada vez deixando ele mais inclusivo e acessível para todos”, frisou Karollina Maia Coordenadora Cultural que ainda completou que todo o evento contará com tradução em libras.

O evento conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, além da Enel Brasil, e apoio de instituições como APAE Niterói e prefeituras de Niterói, Saquarema e Cachoeiras de Macacu e Duque de Caxias.