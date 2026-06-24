Niterói: após a prisão, ela foi conduzida à 81ª DP (Itaipu), onde o caso foi registrado - Divulgação

Niterói: após a prisão, ela foi conduzida à 81ª DP (Itaipu), onde o caso foi registradoDivulgação

Publicado 24/06/2026 15:43

Niterói – Uma ação conjunta do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança (GGIM) da Prefeitura, do Programa Segurança Presente e da 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu) resultou na prisão de uma mulher suspeita de utilizar o registro profissional de uma médica veterinária do Rio Grande do Sul para realizar procedimentos ilegais em animais. A prisão ocorreu nesta terça-feira (23), em Itaipu, após investigação iniciada a partir de uma denúncia anônima feita ao Disque-Denúncia Niterói, que mantém parceria com o Município.

“Temos um convênio que permite que a sociedade participe ativamente da segurança pública de Niterói, fazendo denúncias e contribuindo diretamente para o acionamento do poder público diante de situações suspeitas. Foi justamente a partir dessas informações que conseguimos avançar com a apuração e chegar até esse caso”, afirmou o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy.

Segundo as investigações, a suspeita utilizava o registro profissional pertencente a uma médica veterinária do Rio Grande do Sul e atuava sem estrutura formal de clínica. Ela oferecia atendimento por mensagens, afirmando que buscava os animais, realizava os procedimentos em um local alugado e, posteriormente, os devolvia aos tutores.

A mulher foi detida no momento em que se preparava para mais um atendimento. A abordagem ocorreu em um posto de gasolina, no bairro de Itaipu, onde ela encontraria um tutor para buscar um animal que seria submetido a procedimento veterinário. De acordo com os policiais, a suspeita apresentou contradições durante o interrogatório.

Após a prisão, ela foi conduzida à 81ª DP (Itaipu), onde o caso foi registrado. A mulher poderá responder por exercício ilegal da medicina veterinária, falsidade ideológica e outros possíveis crimes que ainda serão apurados pela autoridade policial.

Em áudios obtidos pelos investigadores, a suspeita afirma já ter realizado cirurgias tanto em sua residência quanto na casa de clientes, o que reforçou as suspeitas sobre a atuação irregular e sem qualquer estrutura adequada ou autorizada para procedimentos veterinários.

Diante do caso, o secretário do GGIM reforçou a importância da cautela por parte da população na contratação desse tipo de serviço.

“É fundamental que as pessoas tenham muito cuidado com profissionais que oferecem atendimentos sem comprovação adequada, sem registro e sem estrutura regular. A denúncia foi essencial neste caso e deve ser sempre estimulada”, destacou Felipe Ordacgy.

A Prefeitura reforçou que os canais de denúncia e a integração entre as forças de segurança são fundamentais para o sucesso de operações como esta, que buscam coibir práticas ilegais e proteger a população e os animais. Denúncias podem ser encaminhadas aos canais oficiais das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização, ao Disque-Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177, ou ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), pelo número 153.