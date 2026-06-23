Niterói: Roberto Carlos se apresenta neste sábado (27), às 20h30, na Arena Niterói - Divulgação

Niterói: Roberto Carlos se apresenta neste sábado (27), às 20h30, na Arena NiteróiDivulgação

Publicado 23/06/2026 20:29

Niterói – Falta pouco para Niterói receber um dos maiores nomes da música brasileira. O cantor Roberto Carlos se apresenta no próximo dia 27, às 20h30, na Arena Niterói, novo equipamento multiuso da Prefeitura de Niterói, localizado no Parque Poliesportivo da Concha Acústica, em São Domingos. Os ingressos para o espetáculo estão à venda pelo site da Eventim Brasil e na bilheteria oficial, na Sala Nelson Pereira dos Santos.

A apresentação integra a turnê “Eu Ofereço Flores”, inspirada no EP lançado pelo artista em 2024, e reunirá sucessos que marcaram diferentes gerações ao longo de mais de seis décadas de carreira, como “Detalhes”, “Emoções”, “Amigo” e “Outra Vez”.

O show será um dos primeiros grandes eventos realizados na Arena Niterói, inaugurada neste mês para ampliar a capacidade da cidade de receber atrações esportivas, culturais e de entretenimento de porte nacional e internacional.

A Arena Niterói é um espaço moderno, climatizado e com tratamento acústico, preparado para sediar competições esportivas, shows, exposições e eventos de grande porte. O equipamento é a primeira grande arena indoor da região da Baía de Guanabara fora da capital fluminense e faz parte do projeto de revitalização do Parque Poliesportivo da Concha Acústica, que também inclui campo de futebol de grama sintética com dimensões oficiais, quadra poliesportiva, palco para eventos, quadras de tênis e vôlei de praia e pista de caminhada.

Além da estrutura voltada ao esporte, a arena reforça a estratégia da Prefeitura de impulsionar a economia criativa, o turismo e a revitalização da região central da cidade, atraindo grandes eventos e ampliando as opções de lazer para moradores e visitantes. A expectativa é que o novo equipamento se consolide como um dos principais palcos para eventos do estado do Rio de Janeiro.

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