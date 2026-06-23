Niterói: iniciativa busca promover o intercâmbio de conhecimento entre profissionais, estudantes e amantes da dança, ampliando o acesso à formação artística - Divulgação

Niterói: iniciativa busca promover o intercâmbio de conhecimento entre profissionais, estudantes e amantes da dança, ampliando o acesso à formação artísticaDivulgação

Publicado 23/06/2026 20:25

Niterói - O Ballet Jovem de Niterói com direção da bailarina Natalia Valdannini celebra seus quatro anos de atuação com a realização do espetáculo “Gala Ballet Jovem de Niterói & Convidados”, que acontece nos dias 1º e 2 de julho, às 19h, no Theatro Municipal de Niterói. A apresentação marca mais um importante capítulo da trajetória do projeto social, que utiliza a dança como ferramenta de inclusão, formação artística e transformação social.

Com entrada gratuita, o espetáculo reunirá no palco jovens talentos do Ballet Jovem de Niterói ao lado de convidados especiais, proporcionando ao público uma programação diversificada e emocionante. Participam desta edição o Centro de Dança Niterói, o Grupo Inclusivo de Dança Expressar, o Amazonas Dance Center e a bailarina Jammy Said, enriquecendo a gala com diferentes linguagens e experiências artísticas.

Além das apresentações, o projeto oferecerá workshops gratuitos de dança nos dias 1º e 2 de julho, das 17h às 18h, no palco do Theatro Municipal de Niterói. A iniciativa busca promover o intercâmbio de conhecimento entre profissionais, estudantes e amantes da dança, ampliando o acesso à formação artística.

Os ingressos para o espetáculo são gratuitos e poderão ser retirados na bilheteria do teatro, uma hora antes de cada sessão, sendo limitada a um ingresso por pessoa e sujeitos à lotação do espaço.

A Gala Ballet Jovem de Niterói reafirma o compromisso do projeto com a democratização da cultura, a valorização da dança e o desenvolvimento de jovens artistas, celebrando quatro anos de histórias, conquistas e inspiração.

Serviço

Gala Ballet Jovem de Niterói & Convidados

Dias 1º e 2 de julho

Horário: 19h

Local: Theatro Municipal de Niterói

Entrada gratuita (retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes do espetáculo, sujeita à lotação)

Workshops Gratuitos

Dias 1º e 2 de julho

Das 17h às 18h

Palco do Theatro Municipal de Niterói

Inscrições:* encontram-se em link na Bio do perfil @balletjovemdeniteroi no Instagram.

Mais informações pelo WhatsApp (21) 2610-0463