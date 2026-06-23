Niterói - O Ballet Jovem de Niterói com direção da bailarina Natalia Valdannini celebra seus quatro anos de atuação com a realização do espetáculo “Gala Ballet Jovem de Niterói & Convidados”, que acontece nos dias 1º e 2 de julho, às 19h, no Theatro Municipal de Niterói. A apresentação marca mais um importante capítulo da trajetória do projeto social, que utiliza a dança como ferramenta de inclusão, formação artística e transformação social.
Com entrada gratuita, o espetáculo reunirá no palco jovens talentos do Ballet Jovem de Niterói ao lado de convidados especiais, proporcionando ao público uma programação diversificada e emocionante. Participam desta edição o Centro de Dança Niterói, o Grupo Inclusivo de Dança Expressar, o Amazonas Dance Center e a bailarina Jammy Said, enriquecendo a gala com diferentes linguagens e experiências artísticas.
Além das apresentações, o projeto oferecerá workshops gratuitos de dança nos dias 1º e 2 de julho, das 17h às 18h, no palco do Theatro Municipal de Niterói. A iniciativa busca promover o intercâmbio de conhecimento entre profissionais, estudantes e amantes da dança, ampliando o acesso à formação artística.
Os ingressos para o espetáculo são gratuitos e poderão ser retirados na bilheteria do teatro, uma hora antes de cada sessão, sendo limitada a um ingresso por pessoa e sujeitos à lotação do espaço.
A Gala Ballet Jovem de Niterói reafirma o compromisso do projeto com a democratização da cultura, a valorização da dança e o desenvolvimento de jovens artistas, celebrando quatro anos de histórias, conquistas e inspiração.
Serviço
Gala Ballet Jovem de Niterói & Convidados Dias 1º e 2 de julho Horário: 19h Local: Theatro Municipal de Niterói Entrada gratuita (retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes do espetáculo, sujeita à lotação)
Workshops Gratuitos Dias 1º e 2 de julho Das 17h às 18h Palco do Theatro Municipal de Niterói Inscrições:* encontram-se em link na Bio do perfil @balletjovemdeniteroi no Instagram. Mais informações pelo WhatsApp (21) 2610-0463
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