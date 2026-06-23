Niterói: Camila Nascimento estará em evento no Espaço Barcelona - Divulgação

Niterói: Camila Nascimento estará em evento no Espaço BarcelonaDivulgação

Publicado 23/06/2026 20:04 | Atualizado 23/06/2026 20:06

Niterói - No próximo dia 25 de junho, a empresária e idealizadora de projetos de desenvolvimento feminino Camila Nascimento realizará o evento “Vozes que Transformam”, um encontro exclusivo que reunirá empresárias, executivas, gestoras, profissionais liberais e lideranças femininas para uma manhã de conteúdo, conexões estratégicas e transformação no Espaço Barcelona, na Estrada Fróes, local com vista privilegiada para o mar, proporcionando uma experiência diferenciada que unirá conhecimento, relacionamento e propósito.

A iniciativa é inspirada nos princípios do Pacto Global da ONU e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reforçando o papel do empreendedorismo como agente de transformação social. Durante o encontro serão abordados temas alinhados à ODS 5 (Igualdade de Gênero), que promove a ampliação da participação feminina em posições de liderança; à ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), estimulando a geração de renda e oportunidades; à ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), incentivando negócios comprometidos com o desenvolvimento local; à ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), fortalecendo práticas empresariais conscientes; e à ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação), destacando a importância da colaboração para acelerar resultados e gerar impacto.

“Mais do que um evento corporativo, o ‘Vozes que Transformam’ foi concebido como uma plataforma de diálogo sobre os desafios e as oportunidades da mulher contemporânea nos negócios, alinhando desenvolvimento econômico, liderança feminina e sustentabilidade. Mulheres ocupam apenas cerca de 38% dos cargos de liderança no mundo. Ao mesmo tempo, empresas com maior diversidade de gênero em posições estratégicas apresentam melhores resultados financeiros, maior inovação e mais capacidade de gerar impacto positivo na sociedade”, explica Camila.

A programação contará com palestras, painéis temáticos e momentos de networking qualificado, reunindo mulheres que compartilham a visão de que o sucesso empresarial deve caminhar lado a lado com responsabilidade social, inovação e desenvolvimento humano. Entre os destaques estará a participação de lideranças que vêm transformando suas áreas de atuação por meio de iniciativas voltadas ao empreendedorismo, à sustentabilidade e ao fortalecimento da presença feminina em espaços de decisão. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram Camila Nascimento Business.

“O evento surge em um momento em que as mulheres assumem cada vez mais protagonismo na economia e na construção de soluções para os desafios da sociedade. Não foi criado apenas para inspirar mulheres, mas também para conectá-las. Porque conhecimento gera crescimento, e conexões geram oportunidades. Quando mulheres compartilham experiências, abrem portas umas para as outras e constroem redes de apoio, elas aceleram resultados, fortalecem negócios e transformam realidades. Não existe transformação sem diálogo. Não existe crescimento sustentável sem parceria. E não existe futuro próspero sem mulheres ocupando espaços de influência, decisão e liderança”, assegura Camila.



SOBRE CAMILA NASCIMENTO

Empresária, mentora e articuladora de negócios, Camila Nascimento é reconhecida por criar ambientes que conectam mulheres, fortalecem lideranças e impulsionam oportunidades. Idealizadora de eventos, comunidades empresariais e iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino, atua na construção de ecossistemas de relacionamento que unem desenvolvimento humano, geração de negócios e impacto social positivo. Por meio de seus projetos, Camila tem contribuído para ampliar a presença feminina em espaços de liderança, promovendo conexões estratégicas, desenvolvimento profissional e fortalecimento do empreendedorismo como ferramenta de transformação social.



SERVIÇO



Evento: Vozes que Transformam

Data: 25 de junho

Horário: 8h30 às 11h30

Local: Espaço Barcelona

Formato: Palestras, networking estratégico e café da manhã VIP

Realização: Camila Nascimento

