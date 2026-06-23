Niterói: Festival de bandas Peixoto Pro Rock acontece no Fonseca - Claudio Fernandes

Niterói: Festival de bandas Peixoto Pro Rock acontece no FonsecaClaudio Fernandes

Publicado 23/06/2026 10:39 | Atualizado 23/06/2026 10:52

Niterói - Nos dias 27 e 28 de junho, a Casa de Cultura Cauby Peixoto, no coração do Fonseca, recebe a primeira edição do Peixoto Pro Rock, um festival que celebra a cena independente de Niterói e resgata o legado pioneiro do patrono da casa, Cauby Peixoto, que em 1957 gravou "Rock 'n' Roll em Copacabana", a primeira música de rock com letra em português.



Com oito bandas autorais da cidade, o evento promete dois dias de imersão no rock feito na Zona Norte. A abertura da casa acontece às 16h, com a primeira banda subindo ao palco às 17h e a última apresentação começando às 20h em ambos os dias. A programação reúne diferentes vertentes do gênero – do punk ao gótico, do metal ao indie – com as bandas Recuse e Resiste, Ogan, Contracorrente, Klitoria, Diva Undergoth, Los Mendes, Hard Point e Morzis, reforçando a potência criativa de uma região historicamente reconhecida como celeiro do rock nacional.



A realização do festival é fruto de uma parceria orgânica com o Estúdio da Salvação, atual catalisador da cena musical niteroiense, que será responsável pela sonorização e pelo registro multicanal das apresentações, garantindo a qualidade técnica e fortalecendo a cadeia produtiva local. O evento conta com o apoio do tradicional selo Astronauta Discos, que em 2026 completa 27 anos profissionalizando novos talentos da música.



O público estimado é de 150 a 200 pessoas por dia, totalizando cerca de 300 a 400 participantes ao longo do fim de semana. O perfil esperado é de jovens e adultos de 18 a 45 anos, moradores da Zona Norte e adjacências (Fonseca, Barreto, Engenhoca), além de músicos, agentes da cena independente e fãs das bandas selecionadas.



Pensando na inclusão, o Peixoto Pro Rock contará com uma equipe de acompanhamento capacitada para auxiliar pessoas com deficiência durante todo o evento, atuando como guias para mobilidade e orientação no espaço. Será disponibilizado um espaço sensorial para pessoas com hipersensibilidade, além de abafadores de ruído para quem necessitar. Pessoas com deficiência visual receberão antecipadamente um PDF digital com o mapa detalhado do local.



A classificação indicativa é maiores de 12 anos acompanhados dos pais. O patrocínio é da Secretaria Municipal das Culturas de Niterói. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo Sympla. O Peixoto Pro Rock é mais do que um festival: é um ato de afirmação da identidade cultural da Zona Norte, uma homenagem ao pioneirismo de Cauby Peixoto e uma prova de que o rock independente de Niterói pulsa forte e merece ocupar espaços de prestígio.



Serviço:

