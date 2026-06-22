Niterói: sucesso do programa depende do engajamento da população na separação correta dos resíduos, o que faz com que a cidade siga ampliando a iniciativa - Reprodução

Niterói: sucesso do programa depende do engajamento da população na separação correta dos resíduos, o que faz com que a cidade siga ampliando a iniciativaReprodução

Publicado 22/06/2026 19:23

Niterói - A NitTrans preparou um esquema especial de trânsito para garantir a segurança de fiéis, moradores e motoristas durante as celebrações religiosas de São João Batista, padroeiro de Niterói, e de São Pedro, padroeiro dos pescadores. As operações incluem interdições parciais e totais de vias, além de alterações na circulação de veículos em diferentes regiões do município.

No dia 24 de junho, feriado municipal em homenagem a São João Batista, haverá interdições parciais no Centro para a realização da tradicional procissão. As alterações ocorrerão das 17h às 19h, acompanhando o percurso dos fiéis. Durante o período, haverá interdições parciais nas ruas Barão do Amazonas, Coronel Gomes Machado, Evaristo da Veiga, Visconde de Sepetiba, Avenida Ernani do Amaral Peixoto e Rua São João, com retorno à Catedral Metropolitana de São João Batista. Agentes da NitTrans estarão posicionados ao longo do trajeto para orientar motoristas e organizar o trânsito.

Jurujuba e Itaipu receberão operações especiais

As tradicionais festas em homenagem a São Pedro também contarão com intervenções viárias para permitir a montagem das estruturas, a realização dos eventos e a desmontagem dos equipamentos. Em Jurujuba, a Avenida Carlos Ermelindo Marins terá o estacionamento proibido e o tráfego parcialmente interditado no trecho entre a Alameda Marechal Pessoa Leal e a Estrada General Eurico Gaspar Dutra, das 8h do dia 24 de junho às 12h do dia 30 de junho.

Já em Itaipu, durante a realização da 103ª Tradicional Festa de São Pedro, haverá interdição total da Estrada Francisco da Cruz Nunes, no trecho entre a Rua Max Albin e a Rua B, das 8h do dia 2 de julho às 12h do dia 6 de julho. O período compreende a montagem da estrutura, a realização do evento e a desmontagem dos equipamentos.

Durante esse período, o ponto final das linhas de ônibus do bairro será transferido temporariamente para a Rotatória do Santo. A via também contará com uma faixa reversível na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no trecho entre a Vila dos Pescadores e a Rua São Vicente Pallotti, para minimizar os impactos no tráfego local.

A NitTrans reforça a orientação para que os motoristas programem seus deslocamentos com antecedência, respeitem a sinalização implantada e sigam as orientações dos operadores de trânsito durante os períodos de interdição, contribuindo para a segurança e o bom andamento das comemorações.