Niterói: cineclube reafirma sua vocação como espaço de resistência cultural, reflexão e valorização do cinema de gênero - Divulgação

Niterói: cineclube reafirma sua vocação como espaço de resistência cultural, reflexão e valorização do cinema de gêneroDivulgação

Publicado 21/06/2026 14:39

Niterói - O Cineclube Rã Vermelha realiza, no próximo dia 25 de junho, às 19h, mais uma sessão especial no Cine Arte UFF, com entrada franca. O filme exibido será Proezas de Satanás na Vila de Leva-e-Traz (1967), dirigido e roteirizado por Paulo Gil Soares.

Após a sessão, o público poderá participar de um debate com Lucas Reis, mestre e doutorando em Cinema e Audiovisual pela UFF e Adriano Del Duca, sociólogo pela UNESP, mestre em Cinema e Audiovisual pela UFF e doutorando em Educação pelo PPGE-UFRJ.



Misturando comédia, sátira política, religiosidade popular e elementos da literatura de cordel, o longa-metragem dá continuidade à investigação de Paulo Gil Soares sobre a cultura sertaneja, tema presente em seus documentários anteriores, como Memória do Cangaço (1964). A partir do sertão nordestino, o filme constrói uma reflexão crítica sobre as formas de consciência popular diante das promessas de progresso e modernização que marcaram o Brasil dos anos 1960.



A trama se passa no vilarejo de Leva-e-Traz, cuja rotina é transformada após a descoberta de um poço de petróleo próximo à cidade. Enquanto a população jovem e até o padre abandona a cidade, restando apenas os velhos, inválidos e as crianças, acontecimentos insólitos anunciam a chegada de Satanás, figura irreverente e trapaceira que assume diferentes formas e passa a exercer grande influência sobre os moradores. Entre milagres, promessas grandiosas e alianças com políticos locais, o personagem conquista a devoção da população, tornando-se uma metáfora mordaz das ilusões coletivas alimentadas em nome do desenvolvimento.



“Exibir Proezas do Satanás na Vila do Leva-e-Traz é reafirmar o compromisso do Cineclube Rã Vermelha com o cinema brasileiro fantástico. O filme conjuga sobrenatural e critica social criando uma poderosa ferramenta de reflexão sobre a sociedade e a cultura do país, disse Fabrício Basílio, um dos idealizadores do Rã Vermelha.



Com elenco formado por Emmanuel Cavalcanti, Jofre Soares, Joel Barcellos, Thelma Reston, entre outros, o filme conta ainda com uma trilha sonora marcada por canções de Caetano Veloso, que comentam de forma irônica os acontecimentos da narrativa.



Proezas de Satanás na Vila de Leva-e-Traz recebeu os prêmios de Melhor Filme, Melhor Argumento e Melhor Música no Festival de Brasília de 1967, além do prêmio de Melhor Filme no Festival de Cinema de Paris, concedido pela Office Catholique Internationale du Cinéma (OCIC).



“Entre causos, assombrações e personagens inesquecíveis, o filme nos convida a atravessar uma vila onde o real e o imaginário caminham lado a lado. Poucos filmes conseguem ser tão divertidos, irreverentes e provocadores quanto Proezas do Satanás na Vila do Leva-e-Traz. Queremos proporcionar ao público a oportunidade de descobrir e assistir essa joia do cinema nacional na tela grande”, conclui Otávio Lima, um dos criadores do cineclube.



Cineclube Rã Vermelha



O Cineclube Rã Vermelha foi criado em 2014 por estudantes da Universidade Federal Fluminense. Em 2020 o projeto foi interrompido, retornando em 2024 e consolidando-se como espaço de formação de público e difusão audiovisual.



O projeto conta com patrocínio da Prefeitura Municipal de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, e do Governo Federal, via Política Nacional de Fomento à Cultura (PNAB). Realizado pela Fantascópio Produções e produzido pela Comala Filmes, o Rã Vermelha reafirma sua vocação como espaço de resistência cultural, reflexão e valorização do cinema de gênero.



Mais informações sobre a programação e atividades formativas estão disponíveis nas redes sociais do cineclube: @cinecluberavermelha.



Serviço:



Exibição de Proezas de Satanás na Vila de Leva-e-Traz, de Paulo Gil Soares (1967)

Data: 25 de junho

Horário: 19h

Local: Cine Arte UFF

Entrada franca (Retirar o ingresso 1 hora antes da sessão na bilheteria do cinema).



Debate após a sessão com Lucas Reis e Adriano Del Duca.