BN Alcaraz: jovem artista de Niterói lança faixa que homenageia PL Montel - Divulgação

BN Alcaraz: jovem artista de Niterói lança faixa que homenageia PL MontelDivulgação

Publicado 20/06/2026 10:57 | Atualizado 20/06/2026 10:58

Niterói - O lançamento da música “Ela” marca não apenas o início oficial da carreira de um novo artista independente, mas também o cumprimento de uma promessa feita ao amigo de infância PL Montel, morto em um acidente poucas semanas após participar da gravação da faixa. O jovem artista niteroiense BN Alcaraz acaba de lançar o single, que pode ser encontrado nas plataformas digitais, como o Spotify - https://open.spotify.com/track/67uulBD0tSxtSzSZ4UPjeR?si=nL7CvhRxTzON5mzGrzwnEQ

O compositor conta que escreve e grava músicas há cerca de três anos, mas até então tratava a arte como um hobby. O medo da exposição e da rejeição mantinha distante a ideia de seguir profissionalmente. Essa percepção começou a mudar ao acompanhar de perto a trajetória de PL, que decidiu apostar no próprio propósito e construir uma vida alinhada aos seus sonhos.



Foi nesse contexto que “Ela” surgiu. A canção, uma das composições mais pessoais do artista, dificilmente seria mostrada ao público. A reação de PL, porém, foi imediata: ele pediu para participar da música, mesmo com a faixa já finalizada. Na semana seguinte, gravaram juntos uma guia e selaram com um aperto de mãos que aquele seria o primeiro lançamento da carreira.



Pouco tempo depois, PL morreu em um acidente, fato que transformou completamente a relação do artista com a música. O que antes era passatempo tornou-se missão. Lançar suas composições passou a ser uma forma de honrar a memória do amigo e assumir o protagonismo da própria história.



Entre os legados deixados por PL está o álbum “Jogando o Jogo”, que será lançado em breve por sua família. O artista acompanhou de perto a construção do projeto e afirma que o disco carrega uma mensagem central: a coragem de viver a vida que se deseja, mesmo quando o caminho é mais difícil do que o esperado pela sociedade. Apesar da linguagem simples, o álbum aborda temas como propósito, identidade e escolhas. Uma frase presente no projeto marcou o artista e influenciou diretamente sua decisão de seguir carreira: “Eu jogo o jogo da minha vida. E você vai jogar a da sua?” Hoje, ele carrega o verso tatuado no braço.



“Ela”, além de ser o primeiro lançamento de BN Alcaraz, é também uma das últimas experiências criativas compartilhadas com PL. No trecho final, o amigo canta: “O que vem depois do fim.” Após sua morte, o verso ganhou novo significado.



Para o artista, a faixa representa mais do que um início. É a materialização de uma promessa, o símbolo de uma amizade e o ponto de partida de uma trajetória que nasce inspirada por alguém que o ensinou a acreditar no próprio caminho.