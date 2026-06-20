BN Alcaraz: jovem artista de Niterói lança faixa que homenageia PL MontelDivulgação
Foi nesse contexto que “Ela” surgiu. A canção, uma das composições mais pessoais do artista, dificilmente seria mostrada ao público. A reação de PL, porém, foi imediata: ele pediu para participar da música, mesmo com a faixa já finalizada. Na semana seguinte, gravaram juntos uma guia e selaram com um aperto de mãos que aquele seria o primeiro lançamento da carreira.
Pouco tempo depois, PL morreu em um acidente, fato que transformou completamente a relação do artista com a música. O que antes era passatempo tornou-se missão. Lançar suas composições passou a ser uma forma de honrar a memória do amigo e assumir o protagonismo da própria história.
Entre os legados deixados por PL está o álbum “Jogando o Jogo”, que será lançado em breve por sua família. O artista acompanhou de perto a construção do projeto e afirma que o disco carrega uma mensagem central: a coragem de viver a vida que se deseja, mesmo quando o caminho é mais difícil do que o esperado pela sociedade. Apesar da linguagem simples, o álbum aborda temas como propósito, identidade e escolhas. Uma frase presente no projeto marcou o artista e influenciou diretamente sua decisão de seguir carreira: “Eu jogo o jogo da minha vida. E você vai jogar a da sua?” Hoje, ele carrega o verso tatuado no braço.
“Ela”, além de ser o primeiro lançamento de BN Alcaraz, é também uma das últimas experiências criativas compartilhadas com PL. No trecho final, o amigo canta: “O que vem depois do fim.” Após sua morte, o verso ganhou novo significado.
Para o artista, a faixa representa mais do que um início. É a materialização de uma promessa, o símbolo de uma amizade e o ponto de partida de uma trajetória que nasce inspirada por alguém que o ensinou a acreditar no próprio caminho.
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