Niterói: Centro de Artes UFF promove Uma Noite no Cinema em homenagem ao Orgulho Gay - Divulgação

Niterói: Centro de Artes UFF promove Uma Noite no Cinema em homenagem ao Orgulho GayDivulgação

Publicado 20/06/2026 09:49

Niterói - O Centro de Artes UFF celebra o Mês do Orgulho LGBTQIA+ com uma programação que atravessa fronteiras e linguagens artísticas, reunindo cinema, música e performance em ações que afirmam a diversidade, a memória e a potência criativa da comunidade LGBTQIA+.

No sábado, 27 de junho, às 19h30, acontece a edição Queer do projeto Uma Noite no Cinema, que transforma o Cine Arte UFF em uma grande pista de dança imersiva. Com DJ, VJ, projeções audiovisuais e performances drag, a noite celebra o encontro entre música, cinema e cultura LGBTQIA+ em uma experiência única.

Em um set temático especialmente concebido para a ocasião, a DJ Bella Cristo conduz uma viagem sonora inspirada em obras cinematográficas e músicas icônicas das décadas de 1980, 1990 e 2000. Misturando house music e releituras contemporâneas de clássicos que marcaram gerações dentro e fora das telas, a artista cria uma narrativa musical que dialoga com o universo do cinema e com a memória afetiva do público.

A experiência ganha uma dimensão visual cinematográfica e imersiva com a participação da VJ e artista visual Nathália Carvalho (NTHLCRVLH), responsável por uma projeção especialmente desenvolvida para acompanhar o set, criando uma atmosfera em que música e imagem se entrelaçam em tempo real.

A festa ganha ainda mais brilho com a participação especial do casal de drags Linda Mistakes e Maybe Love, que assinam a apresentação e conduzem o público pela noite mais queer que Niterói já viu.

Reunindo artistas LGBTQIA+ em todas as frentes criativas da programação, o evento reafirma seu compromisso com a representatividade e com a valorização de narrativas, estéticas e expressões que historicamente moldaram tanto a cultura pop quanto a cena artística contemporânea.

O resultado é um espetáculo que celebra a potência da cultura pop LGBTQIA+ e do cinema, transformando a pista em uma grande homenagem às trilhas sonoras, personagens e cenas que marcaram a história das telas.

O filme exibido será um clássico do cinema queer, Priscilla, a Rainha do Deserto, que acompanha a jornada de duas drag queens e uma mulher trans pelo interior da Austrália, em uma viagem marcada por música, humor, afeto, conflitos e resistência. O filme permanece como uma obra emblemática sobre identidade, amizade, performance e orgulho.

Uma Noite no Cinema acontece no Cine Arte UFF, no Centro de Artes UFF, em Icaraí. Os ingressos têm valor promocional único de R$10, sujeito à lotação do espaço.