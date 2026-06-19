Niterói: ação integrou as comemorações de São João e reforçou a importância da humanização no ambiente hospitalar - Divulgação

Niterói: ação integrou as comemorações de São João e reforçou a importância da humanização no ambiente hospitalarDivulgação

Publicado 19/06/2026 18:03

Niterói - Música, brincadeiras e muito forró transformaram a rotina do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, no Fonseca, nesta quarta-feira (17). Em clima de festa junina, os Doutores da Alegria promoveram um cortejo pelos corredores da unidade, levando momentos de descontração e acolhimento para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. A ação integrou as comemorações de São João e reforçou a importância da humanização no ambiente hospitalar.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destacou a importância de iniciativas que humanizam o atendimento hospitalar. “Cuidar da saúde vai muito além dos procedimentos médicos. A humanização é uma parte fundamental do tratamento, especialmente no cuidado com as crianças. A atuação dos Doutores da Alegria transforma o ambiente hospitalar, leva acolhimento, afeto e momentos de felicidade para os pacientes, seus familiares e também para os profissionais de saúde”, ressaltou a secretária.



O triângulo deu o primeiro toque. "O baile lá na roça foi até o sol raiar". Outros instrumentos entraram em cena, as vozes começaram a ecoar e logo tomou conta do hospital a música “O Sanfoneiro Só Tocava Isso”, composição de Haroldo Lobo e Geraldo Medeiros, dando início à festança que alegrou, em um dia chuvoso, pacientes, acompanhantes e funcionários.



“Os Doutores da Alegria são essenciais. Eles ajudam no esquecimento da condição das crianças que estão aqui, levando-as para um outro ambiente, afastando-as do trauma hospitalar e contribuindo para a saúde mental de quem está internado”, afirmou Elis Leite, mãe da pequena Mel, internada na UIC 2.

Durante o cortejo pelo hospital, teve palhaça arrancando médico para dançar forró agarradinho, teve palhaço vestido de noiva jogando buquê em forma de cacto e teve clássicos de Luiz Gonzaga cantados ao lado de sucessos populares como “Eguinha Pocotó”. Uma verdadeira farra.



“Isso aqui é uma felicidade imensa! Dá ânimo de trabalhar em um local que tem esse espaço para a atuação dos palhaços, que contribuem para a melhoria do tratamento dos nossos pacientes”, afirmou a técnica de enfermagem Danielle Araújo, que ganhou o cacto-buquê do palhaço-noiva. “É um estímulo para eu casar logo mesmo”, brincou.



A paciente Isabelle Vitória listou os adjetivos que definem a ação dos Doutores da Alegria: “engraçado, animado, criativo, feliz e musical”. Isabelle está em tratamento no hospital após um quadro de pneumonia, asma e bronquite.

A palhaçaria esteve em peso no Getulinho. Além de Matilde (Leticia Medella), Marmelo (Marcelo Oliveira) e Totó (Marcos Camelo), somavam-se à trupe Das Dor (Marcela), Cacá Pitrez (Maria Claudia) e Vitória Régia (Nathalia Cantarino).