Niterói: o município vem ampliando significativamente os recursos destinados à qualificação profissional e à modernização da gestão urbana - Divulgação

Niterói: o município vem ampliando significativamente os recursos destinados à qualificação profissional e à modernização da gestão urbanaDivulgação

Publicado 19/06/2026 17:58

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (SMICT), inaugura no dia 22 de junho de 2026, às 10h, a Casa Smart Ilha da Conceição. Localizada na Rua Jornalista Sardo Filho, s/n, a nova unidade representa mais um avanço na política de inclusão digital e qualificação profissional promovida pela gestão do prefeito Rodrigo Neves, que tem colocado a inovação e a tecnologia como eixos centrais do desenvolvimento da cidade.



O projeto Casa Smart, realizado em parceria com a Firjan, oferece formação gratuita em áreas de alta demanda do mercado, como Fundamentos da Eletricidade e Operador de Computador. A iniciativa promove inclusão digital, certificação de qualidade reconhecida e alta empregabilidade, preparando jovens e adultos a partir de 16 anos para o mercado de trabalho de forma competitiva. Ao final do curso, os alunos recebem diplomas emitidos pela Firjan, ampliando suas oportunidades profissionais.



A nova unidade na Ilha da Conceição já abre inscrições para o curso de Operador de Computador, com vagas limitadas e aulas de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h). A formação é destinada a moradores com escolaridade mínima de 5º ano do Ensino Fundamental.



O secretário municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Rodrigo Ramalho, destacou a importância da iniciativa para a construção de uma economia mais inclusiva. "O projeto Casa Smart é uma política pública de grande relevância para que Niterói construa uma economia mais inclusiva e preparada para o futuro. São espaços onde jovens e adultos acessam formação de qualidade, com certificação reconhecida, sem nenhum custo. Trazer essa unidade para a Ilha da Conceição é garantir que os moradores dessa região tenham perto de casa oportunidades que transformam trajetórias."



A inauguração da Casa Smart Ilha da Conceição integra um conjunto mais amplo de investimentos da Prefeitura de Niterói na área de tecnologia e inovação. Sob a liderança do prefeito Rodrigo Neves, o município vem ampliando significativamente os recursos destinados à qualificação profissional e à modernização da gestão urbana. Entre os projetos estruturantes em andamento estão as Plataformas Urbanas Digitais e o Distrito de Inovação da Cantareira, previsto para ser inaugurado no segundo semestre de 2026. O tecnológico vai atrair startups, empresas de base tecnológica e gerar novos empregos qualificados na cidade.



Com essas ações, a Prefeitura de Niterói reafirma seu compromisso com uma política de desenvolvimento econômico e social que combina inclusão, preparo para o futuro e inovação, garantindo que os benefícios da transformação digital cheguem a todos os bairros e comunidades do município.



SERVIÇO



Evento: Inauguração da Casa Smart Ilha da Conceição

Data: 22 de junho de 2026 (segunda-feira)

Horário: 10h

Local: Rua Jornalista Sardo Filho, s/n, Ilha da Conceição, Niterói – RJ

Entrada: Gratuita e aberta ao público



Fotos: Divulgação