Niterói: cidade ganhou o premio InovaCidade - Divulgação

Niterói: cidade ganhou o premio InovaCidadeDivulgação

Publicado 19/06/2026 10:00

Niterói – A Prefeitura de Niterói foi reconhecida com o Prêmio InovaCidade Iniciativas 2026, na categoria “Melhores Práticas na Gestão Pública”, pelo projeto Operação Asfixia, iniciativa coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) que se tornou referência nacional pelo uso de inteligência, tecnologia e integração institucional no enfrentamento à criminalidade.



A premiação foi entregue durante o Smart City Business Brazil Congress 2026, realizado em São Paulo, no dia 16 de junho, um dos mais importantes eventos sobre cidades inteligentes da América Latina. O reconhecimento destaca projetos capazes de promover transformações concretas na gestão urbana e na qualidade de vida da população por meio da inovação e da eficiência na administração pública.

Representando o município na cerimônia, o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy, recebeu o prêmio em nome da cidade e ressaltou a importância da inovação tecnológica e da atuação integrada entre os órgãos públicos para a obtenção de resultados efetivos.



“Receber este prêmio é motivo de grande orgulho para Niterói e representa o reconhecimento de um modelo de gestão baseado em inovação, inteligência e integração. A Operação Asfixia demonstra que a tecnologia, quando aplicada de forma estratégica e associada ao trabalho coordenado entre diferentes instituições, potencializa a capacidade de resposta do poder público e gera resultados concretos para a população. Este reconhecimento reforça o compromisso da Prefeitura de Niterói com a modernização da gestão pública e com a construção de uma cidade cada vez mais segura, eficiente e preparada para os desafios do futuro”, destacou Felipe Ordacgy.



Desenvolvida pela Prefeitura de Niterói, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), a Operação Asfixia reúne órgãos municipais e forças de segurança em ações coordenadas voltadas ao combate de atividades ilícitas, especialmente crimes de receptação e delitos patrimoniais. A iniciativa utiliza informações estratégicas e inteligência de dados para orientar as intervenções e otimizar recursos operacionais.



Desde o início do programa, no segundo semestre de 2025, a Operação Asfixia já realizou 21 operações e fiscalizou 41 estabelecimentos. As ações resultaram em 18 pessoas presas ou conduzidas à delegacia, além de 21 interdições e 28 autuações, intimações ou notificações.



Ao longo das operações, as equipes também apreenderam 13 máquinas de jogos de azar, 12 quilos de fios de cobre, 28 botijões de gás, uma balança utilizada para pesagem de objetos, 51 cápsulas deflagradas e duas munições intactas de calibre 9 milímetros.



Entre os principais diferenciais do projeto estão a integração entre instituições, o uso de ferramentas tecnológicas para análise de dados e a capacidade de promover respostas rápidas e eficientes em áreas consideradas sensíveis para a segurança urbana.



O júri técnico do Prêmio InovaCidade destacou a eficiência operacional da Operação Asfixia e sua capacidade de articulação entre diferentes instituições, características que vêm contribuindo para o fortalecimento da segurança pública e para o aprimoramento da gestão municipal.



Em sua 13ª edição, o Prêmio InovaCidade Iniciativas, promovido pelo Instituto Smart City Business America, reconheceu projetos, programas e soluções inovadoras que geram impacto positivo e mensurável nas cidades brasileiras e latino-americanas, servindo de inspiração para gestores públicos e organizações comprometidas com o desenvolvimento urbano sustentável.



