Niterói: A iniciativa marca um momento inédito para a CODIR em 13 anos de atuação - Reprodução

Niterói: A iniciativa marca um momento inédito para a CODIR em 13 anos de atuaçãoReprodução

Publicado 17/06/2026 22:14

Niterói - A Coordenadoria de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento à Intolerância Religiosa de Niterói (CODIR) realizará, na próxima quinta-feira (18), em parceria com o Coletivo Novas Narrativas Evangélicas, a primeira Escuta Aberta da Juventude Evangélica - que acontece a partir das 18h, na cobertura da Rua da Conceição, nº 141, Centro de Niterói.



O encontro foi pensado para ouvir, dialogar e construir pontes com jovens das mais diversas vertentes da fé evangélica, fortalecendo a participação social e ampliando os canais de diálogo entre o poder público e a juventude religiosa.



A iniciativa marca um momento inédito para a CODIR. Em seus 13 anos de atuação, esta é a primeira vez que a coordenadoria promove um encontro voltado à juventude evangélica da cidade. O encontro contará com a presença da subsecretária da CODIR, Manu Brasil; dos pastores Luciana Petersen e Matheus Machado; da secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco; e de representantes da Prefeitura de Niterói.

A proposta é compartilhar vivências, perspectivas e fortalecer ações entre o poder público e a sociedade civil religiosa, promovendo um espaço de escuta, acolhimento e construção coletiva por uma Niterói mais justa, diversa e livre de intolerância. Para a subsecretária da CODIR, Manu Brasil, a participação social é fundamental para a construção de políticas públicas. “O poder público tem o dever de ouvir, acolher e considerar a diversidade de vozes presentes na sociedade. Não existe política pública de qualidade sem a participação do povo”, ressalta.



Parceiro da iniciativa, o Coletivo Novas Narrativas Evangélicas é uma comunidade-plataforma de diálogos plurais a partir da fé cristã. O movimento atua na construção de uma cultura de espiritualidade comprometida com a transformação social.

