Niterói: Dharma Bh?mi foi fundado em 2016 com a missão de tornar acessíveis os ensinamentos tradicionais voltados ao autoconhecimento, à saúde integral e ao desenvolvimento humano - Divulgação

Niterói: Dharma Bh?mi foi fundado em 2016 com a missão de tornar acessíveis os ensinamentos tradicionais voltados ao autoconhecimento, à saúde integral e ao desenvolvimento humanoDivulgação

Publicado 17/06/2026 16:05

Niterói - Em celebração ao Dia Mundial do Yoga, comemorado em 21 de junho, o Dharma Bhmi realiza uma edição especial do tradicional Yoga na Praia, reunindo praticantes e interessados para uma manhã de movimento, respiração e conexão em um dos cenários mais emblemáticos de Niterói. O encontro acontece a partir das 8h, na Praia da Boa Viagem, e é gratuito e aberto ao público.



Pela primeira vez, o projeto será realizado na data oficial instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para celebrar a prática milenar que promove equilíbrio entre corpo, mente e emoções. A ideia é proporcionar uma experiência acessível e acolhedora, convidando pessoas de todas as idades e níveis de experiência a vivenciarem os benefícios do Yoga ao ar livre.



“Celebrar o Dia Mundial do Yoga na praia tem um significado muito especial. O contato com a natureza amplia a percepção de presença e nos lembra da importância de cultivar momentos de pausa, atenção e cuidado em meio à rotina. O Yoga na Praia é um convite para que mais pessoas possam experimentar essa prática de forma simples, acolhedora e transformadora”, afirma Cristiane Garcia, coordenadora do projeto.



Criado em 2017, o Yoga na Praia tornou-se uma referência entre as atividades de bem-estar ao ar livre na região, reunindo ao longo dos anos mais de 7,2 mil participantes em diferentes edições. Para participar, basta levar uma canga e garrafinha de água.



Yoga: uma prática cada vez mais presente na vida moderna



Reconhecido mundialmente por seus benefícios para a saúde física, mental e emocional, o Yoga vem conquistando cada vez mais adeptos. Estudos científicos apontam que a prática regular contribui para a redução do estresse e da ansiedade, melhora da qualidade do sono, aumento da flexibilidade, fortalecimento muscular e desenvolvimento da atenção plena.



Celebrado em mais de 190 países, o Dia Mundial do Yoga foi criado pela ONU em 2014 com o objetivo de difundir uma visão mais integrada de saúde e bem-estar, incentivando hábitos que promovam equilíbrio e qualidade de vida.

Sobre o Dharma Bhmi



Referência em Yoga e Vednta em Niterói, o Dharma Bhmi foi fundado em 2016 com a missão de tornar acessíveis os ensinamentos tradicionais voltados ao autoconhecimento, à saúde integral e ao desenvolvimento humano. O espaço oferece aulas regulares de Yoga, Meditação, Mindfulness, cursos, workshops e retiros, integrando tradição e conhecimento científico para promover bem-estar físico, emocional e mental.



Com uma abordagem que valoriza a profundidade dos ensinamentos, a prática consciente e um ambiente acolhedor, o Dharma Bhmi se consolidou como um espaço dedicado à presença, ao equilíbrio e à transformação pessoal.



Kit especial ajuda a fortalecer a continuidade do projeto



Como forma de apoiar a manutenção das aulas gratuitas e contribuir para a sustentabilidade da iniciativa, o Dharma Bhmi lançou uma linha exclusiva de produtos comemorativos em edição limitada. A ação auxilia na continuidade do Yoga na Praia, que completa nove anos em 2026. Entre as opções disponíveis estão:



Kit Básico



Canga em dry fit (85 cm x 135 cm)

Bolsa (30 cm x 40 cm)

Viseira

Camisa avulsa



Dry fit com proteção UV (FPU 50)

Modelos baby look, M e G

Kit Completo



Canga

Bolsa

Viseira

Camisa

Os kits poderão ser adquiridos no local do evento.



SERVIÇO



Yoga na Praia – Edição Especial Dia Mundial do Yoga



Local: Praia da Boa Viagem – Niterói (RJ)

Data: 21 de junho de 2026 (domingo)

Horário: das 8h às 9h30

Participação gratuita e aberta ao público



