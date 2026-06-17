Niterói: ação foi voltada para novos guardas municipais, que estão finalizando a sua formação para que possam reconhecer situações de emergência - Divulgação

Niterói: ação foi voltada para novos guardas municipais, que estão finalizando a sua formação para que possam reconhecer situações de emergência Divulgação

Publicado 17/06/2026 11:34

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, entre os dias 2 e 15 de junho, uma capacitação em primeiros socorros ministrada pelos profissionais da equipe de Educação Continuada (ECON) da Base Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Niterói. A ação foi voltada para novos guardas municipais, que estão finalizando sua formação, para que possam reconhecer situações de emergência e prestar os primeiros atendimentos até a chegada da ambulância.

"Investir na capacitação dos nossos guardas municipais em primeiros socorros é muito importante. Esses profissionais estão presentes diariamente nas ruas e, ao serem preparados para reconhecer situações de risco de forma adequada, podem contribuir para o atendimento ao paciente até a chegada das equipes especializadas. Essa integração entre saúde e segurança representa mais cuidado e proteção para a população", destacou a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

Ministrado pelos enfermeiros Lívia Guimarães e José Wilson de Aquino, pelo técnico de enfermagem Rodrigo Brito e pelo condutor Horácio Corrêa, o curso contou com sete aulas, divididas entre as turmas Delta e Charlie. Na próxima segunda-feira (22), os participantes passarão por uma avaliação teórica, composta por 20 questões objetivas, além de um simulado prático.

Foram abordados temas como avaliação da cena e sinalização, traumas, quedas, técnicas de imobilização, retirada de capacete e restrição manual da coluna. Também fizeram parte do conteúdo legislação e princípios dos primeiros socorros, atendimento em casos de crise convulsiva, AVC, dor torácica, desmaio, choque elétrico, queimaduras e acidentes com animais peçonhentos. Além disso, os participantes receberam orientações sobre a atuação em situações envolvendo lesões por armas penetrantes, como arma branca ou arma de fogo, entre outros temas importantes