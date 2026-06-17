Niterói: ação foi voltada para novos guardas municipais, que estão finalizando a sua formação para que possam reconhecer situações de emergência Divulgação
SAMU capacita novos guardas municipais em primeiros socorros
Curso contou com sete aulas, divididas entre as turmas Delta e Charlie
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Niterói promove seminário sobre Lei de Incentivo ao Esporte
Evento irá reunir especialistas, gestores públicos e entidades esportivas para debater incentivos fiscais, captação de recursos e desenvolvimento do esporte no Estado do Rio de Janeiro
Thiaguinho faz show na fan fest da Copa Energia Para Torcer
Artista se apresenta nesta sexta-feira (19) e público tem até esta quinta-feira para garantir ingressos por R$ 75
Homem é preso por venda ilegal de medicamentos para emagrecimento na Região Oceânica
Ação integrada entre a Prefeitura e forças de segurança permitiu o flagrante e a apreensão de canetas emagrecedoras
Últimos dias da exposição Identidades - Uma Geometria da Memória
Centro Cultural Cauby Peixoto convida público para a mostra gratuita, que fica em cartaz até 28 de junho
Quarta edição do Aulão das Mulheres será em Icaraí
Voltado para mulheres de diferentes idades, o encontro foi pensado para incentivar a prática de atividades físicas ao ar livre
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