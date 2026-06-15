Niterói: evento é gratuito e aberto ao público interessado no tema. As inscrições e mais informações podem ser obtidas nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - DivulgaçãO

Niterói: evento é gratuito e aberto ao público interessado no tema. As inscrições e mais informações podem ser obtidas nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária DivulgaçãO

Publicado 15/06/2026 20:26

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, vai receber no próximo dia 17 de junho a Caravana da REURB-RJ, um evento que já virou referência no estado quando o assunto é regularização fundiária urbana. A programação começa às 9h no Auditório do Caminho Niemeyer, no Centro, e vai reunir gestores públicos, registradores, operadores do Direito, profissionais de urbanismo, lideranças comunitárias e a sociedade civil para trocar ideias e experiências.

A iniciativa é do Registro de Imóveis do Brasil – Seção Rio de Janeiro (RIB-RJ) e já passou por quatro regiões do estado, com mais de 540 participantes. Em Niterói, o evento ganha um destaque especial: a cidade é reconhecida como exemplo em políticas de Habitação de Interesse Social, urbanização de comunidades e regularização fundiária. Um dos grandes objetivos da Caravana por aqui é justamente dar agilidade na titulação das famílias que vivem em imóveis ainda não regularizados, garantindo o direito à moradia digna e à integração urbana.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária já trabalha num programa que abrange 22 comunidades espalhadas por diferentes regiões de Niterói. A meta é entregar, até dezembro de 2026, cerca de 2 mil títulos de regularização fundiária. Em março , o prefeito Rodrigo Neves entregou pessoalmente os títulos de regularização dos apartamentos do Conjunto Habitacional Viçoso Jardim, beneficiando 180 famílias.

A secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, destaca a importância do encontro: “Receber a Caravana da REURB-RJ em Niterói reforça o protagonismo do município na promoção da regularização fundiária e na garantia do direito à moradia. A regularização é uma ferramenta essencial para reduzir desigualdades, fortalecer a cidadania e melhorar a qualidade de vida da população. A Caravana vai ser um momento muito rico de construção conjunta, pensando em cidades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis.”

O evento é gratuito e aberto ao público interessado no tema. As inscrições e mais informações podem ser obtidas nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Niterói.