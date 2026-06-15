Niterói: Brasil e Copa do Mundo viraram tema para brincos divertidos da niteroiense Lory - Divulgação

Niterói: Brasil e Copa do Mundo viraram tema para brincos divertidos da niteroiense LoryDivulgação

Publicado 15/06/2026 16:10

Niterói - Em ano de Copa, o país inteiro parece vestir a mesma vibração — e, entre camisas, bandeiras e maquiagens temáticas, um novo item vem chamando atenção nas ruas e nas redes: os brincos exclusivos da Copa, criados pela designer Lory, da marca Lory Brincos Divertidos.

Conhecida por transformar elementos do cotidiano em acessórios cheios de humor, Lory encontrou no mundial a inspiração perfeita para uma coleção que mistura cores vibrantes, símbolos do futebol e um toque de irreverência. O resultado são peças artesanais que vão de mini bolas estilizadas a bandeirinhas, corações verde e amarelos e formatos que remetem ao espírito festivo das torcidas.

“Queria criar algo que fosse além do óbvio. A Copa é emoção, é encontro, é barulho — e eu queria traduzir isso em peças leves, divertidas e que deixassem as pessoas com vontade de celebrar”, conta a designer, que produz cada brinco manualmente, garantindo acabamento delicado e materiais confortáveis para usar por horas.

A coleção rapidamente ganhou espaço em feiras de design independente e perfis de moda autoral, impulsionada por influenciadoras que adotaram os brincos como parte do look de torcida. Mais do que acessórios, as peças se tornaram um símbolo de pertencimento, uma forma de vestir o Brasil com criatividade e personalidade.

Com estética pop e espírito festivo, os brincos da Copa criados por Lory mostram que a moda também é um jeito de torcer — e que o futebol, além de paixão nacional, pode ser também um convite à arte.