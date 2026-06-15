Niterói: Arena indoor foi inaugurada em São Domingos - Divulgação

Niterói: Arena indoor foi inaugurada em São DomingosDivulgação

Publicado 15/06/2026 20:24

Niterói – A Prefeitura de Niterói inaugurou, nesta segunda-feira (15), a Arena Niterói, a primeira arena indoor do Estado do Rio de Janeiro fora da capital. O espaço foi concebido para receber competições esportivas nacionais e internacionais, além de shows e grandes eventos culturais, consolidando um importante legado para o esporte, a cultura e o entretenimento no município. Com capacidade para 2.600 pessoas em competições esportivas e até 5 mil espectadores em eventos culturais, a Arena Niterói possui padrão internacional e dimensões oficiais e está preparada para receber modalidades como vôlei, futsal, handebol e basquete. O espaço é climatizado e conta com tratamento acústico.

"Hoje é um dia especial e histórico para a nossa cidade. Esta é a primeira arena indoor fora da cidade do Rio de Janeiro. Nenhuma outra cidade do estado possui um equipamento como este. Esta arena consolida a vocação de Niterói como uma cidade do esporte, uma cidade que revela campeões e que tem uma forte tradição esportiva. Mas Niterói também é uma cidade de cultura. Por isso, este espaço foi pensado para integrar esporte, cultura e entretenimento. Nada disso acontece por acaso. É resultado de planejamento, capacidade de elaborar projetos e de uma equipe comprometida em transformar sonhos em realidade. Tenho certeza de que destas arquibancadas sairão futuros campeões do esporte brasileiro, mas, acima de tudo, cidadãos com orgulho de Niterói e comprometidos em construir um futuro ainda melhor para a nossa cidade", afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A cerimônia reuniu cerca de 2 mil alunos da rede municipal de ensino, que participaram da festa com bandeiras do Brasil, e contou com apresentações da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, celebrando a entrega oficial do equipamento à população. Entre os estudantes presentes, estavam crianças da turma baby de ginástica rítmica do Parque Esportivo Social do Caramujo (PESC), outro equipamento esportivo mantido pela Prefeitura de Niterói. A abertura do evento foi conduzida pelo Programa Aprendiz Musical, responsável pela execução do Hino Nacional Brasileiro. Também houve apresentação da Virakids, bateria mirim da Unidos do Viradouro.

A vice-prefeita de Niterói e medalhista olímpica, Isabel Swan, ressaltou o caráter inclusivo e transformador do novo equipamento.

"Hoje, não estamos inaugurando apenas um equipamento esportivo. Estamos entregando à população um espaço de convivência, saúde, educação, cultura e transformação social. Niterói apoia mais de 200 atletas por meio do programa Bolsa Atleta, com bolsas municipais, estaduais, nacionais e internacionais, permitindo que esportistas possam sonhar mais alto. Como atleta olímpica, sei exatamente o impacto que esse apoio pode ter na vida de quem dedica sua vida ao esporte. Esta arena foi pensada para todos. Que seja utilizada não apenas pelas crianças e jovens, mas também por todos aqueles que buscam qualidade de vida, prevenção em saúde, convivência e bem-estar", destacou Isabel Swan.

Entre os convidados estiveram o campeão olímpico Arthur Zanetti, presidentes de 32 confederações e federações de esporte e o diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Emmanuel Rego, bicampeão pan-americano, integrante do Hall da Fama do Vôlei Mundial e medalhista olímpico do vôlei de praia.

"É uma alegria muito grande estar aqui nesta arena fantástica e moderna, que certamente vai atrair importantes competições e modalidades do esporte olímpico. Parabenizo Niterói por essa conquista. Tenho certeza de que este espaço receberá grandes eventos esportivos, sociais e culturais, gerando oportunidades e movimentando a cidade. Esta arena reúne todas as condições para se consolidar como uma importante referência para o esporte brasileiro", disse Emmanuel.

Também participaram da cerimônia a secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco; o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo; o presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antônio Lourosa; a secretária municipal de Direitos Humanos, Cláudia Almeida; e o secretário Executivo, Felipe Peixoto.

A programação teve como ponto alto duas apresentações da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, atual campeã pan-americana da modalidade. As atletas Bárbara Vitória Urquiza Galvão, Rhayane Vitória Brum, Victória Anderson Santana Borges, Renata Brum, Maria Fernanda Lucio Moraes e Andrielly Letícia Cichovicz se apresentaram ao público sob o comando da técnica Camila Ferezin Resende, treinadora da seleção brasileira de conjunto e referência da modalidade no país.

As ginastas executaram duas coreografias: uma ao som de "Feeling Good", interpretada por Michael Bublé, e outra com um medley das músicas "Abracadabra", de Lady Gaga, e "O Fantasma da Ópera".

A Arena Niterói integra o Parque Poliesportivo da Concha Acústica, que também conta com campo de futebol de grama sintética com dimensões oficiais, quadra poliesportiva, o tradicional palco da Concha Acústica, quadras de tênis e de vôlei de praia, além de pista de caminhada.

Nos dias 26 e 27 de junho, a Arena Niterói receberá seus primeiros grandes shows, com apresentações de Roberto Carlos, reforçando a vocação multifuncional do equipamento e seu potencial para impulsionar o turismo e a economia criativa da cidade.