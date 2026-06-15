Niterói: Prefeito Rodrigo Neves, primeira dama Fernanda Sixel e equipe na inauguração da Arena NiteróiOdimar Brito
Rodrigo Neves inaugura Arena Niterói
Obra foi prevista como legado da candidatura aos Jogos Pan-Americanos
Niterói recebe Caravana da REURB-RJ para fortalecer a regularização fundiária
Encontro vai debater soluções para levar mais segurança jurídica e cidadania às famílias de baixa renda
Prefeitura inaugura Arena Niterói, primeira arena indoor fora da capital fluminense
Equipamento com padrão internacional recebeu apresentação da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica e será palco de competições, shows e grandes eventos culturais
Mistura de forró com samba fará a trilha sonora do Arraiá de Santa Rosa neste fim de semana
Evento acontece de sexta a domingo, no Largo do Marrão, com entrada gratuita e atrações para toda a família
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Abrasel Conecta reúne empresários e especialistas para fortalecer setor de alimentação fora do lar
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