Niterói: Prefeito Rodrigo Neves, primeira dama Fernanda Sixel e equipe na inauguração da Arena Niterói - Odimar Brito

Niterói: Prefeito Rodrigo Neves, primeira dama Fernanda Sixel e equipe na inauguração da Arena NiteróiOdimar Brito

Publicado 15/06/2026 13:47

Niterói - A Prefeitura de Niterói inaugurou, nesta segunda-feira (15), às 9h30, a Arena Niterói, um dos principais projetos previstos na candidatura aos Jogos Pan-Americanos. A Arena será a primeira indoor do Estado do Rio fora da capital.

A inauguração contou com apresentação especial da equipe brasileira campeã de ginástica rítmica.

A Arena Niterói possui quadra adaptável para competições de vôlei, futsal, handebol e basquete, com dimensões oficiais exigidas pelas federações esportivas, permitindo a realização de competições e torneios internacionais. O local também conta com toda estrutura para receber shows e grandes eventos.