Niterói: Arriaá de Santa Rosa terá show gratuito de Pedro IvoDivulgação
Na sexta-feira, o Arraiá de Santa Rosa começa às 15h, com feira de artesanato e moda, além do espaço de gastronomia que promete um cardápio recheado de pratos típicos juninos e o melhor da comida de rua. Essa área é especialmente preparada para reunir família e amigos com mesas e cadeiras para o descanso entre um show e outro. Nesse mesmo horário, também será aberto o Espaço Kids. No sábado (20) e domingo (21), o Arraiá começa mais cedo, às 14h.
Nos três dias, os shows começam às 16h, com o passo marcado do forró. Na sexta, o grupo D’Forró abre a festa, no sábado será a vez de Maurício Praxaxar e, no domingo, o grupo Forró do Bom.
Depois de “forrozar”, o público não vai perder o passo a partir das 18h, com o samba de Pedro Ivo na sexta-feira – no aquece do jogo do Brasil e Haiti, o Samba de Mulheres no sábado e o romantismo de Emerson Campos, encerrando a festa no domingo.
Com certeza, um programa dos bons para o fim de semana: gratuito, atrações para toda a família, lugar de fácil acesso e conforto.
Serviço:
Data: 19, 20 e 21 de junho de 2026
Horário: a partir das 15h (sexta-feira) e a partir das 14h (sábado e domingo)
Local: Praça Raul de Oliveira Rodrigues (esquina das ruas Paulo Cesar e Geraldo Martins – Largo do Marrão – Santa Rosa)
Entrada Gratuita
Shows
Sexta-feira (19)
16h – D’Forró
18h – Pedro Ivo
Sábado (20)
16h – Maurício Praxaxar
18h – Samba de Mulheres
Domingo (21)
16h – Forró do Bom
18h – Emerson Campos
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