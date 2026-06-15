Niterói: Arriaá de Santa Rosa terá show gratuito de Pedro Ivo - Divulgação

Niterói: Arriaá de Santa Rosa terá show gratuito de Pedro IvoDivulgação

Publicado 15/06/2026 16:13

Niterói - O arraiá em Niterói tem ritmo próprio, numa mistura de forró e samba, que animará a festa com entrada gratuita, entre sexta (19) e domingo (21), na Praça Raul de Oliveira Rodrigues (próximo ao Largo do Marrão), em Santa Rosa. No palco estarão os grupos D’Forró, Samba de Mulheres e Forró do Bom, além dos cantores Maurício Praxaxar, Pedro Ivo e Emerson Campos. O evento é uma realização da Associação de Food Trucks de Niterói em conjunto com a Administração Regional de Santa Rosa da Prefeitura de Niterói.



Na sexta-feira, o Arraiá de Santa Rosa começa às 15h, com feira de artesanato e moda, além do espaço de gastronomia que promete um cardápio recheado de pratos típicos juninos e o melhor da comida de rua. Essa área é especialmente preparada para reunir família e amigos com mesas e cadeiras para o descanso entre um show e outro. Nesse mesmo horário, também será aberto o Espaço Kids. No sábado (20) e domingo (21), o Arraiá começa mais cedo, às 14h.



Nos três dias, os shows começam às 16h, com o passo marcado do forró. Na sexta, o grupo D’Forró abre a festa, no sábado será a vez de Maurício Praxaxar e, no domingo, o grupo Forró do Bom.

Depois de “forrozar”, o público não vai perder o passo a partir das 18h, com o samba de Pedro Ivo na sexta-feira – no aquece do jogo do Brasil e Haiti, o Samba de Mulheres no sábado e o romantismo de Emerson Campos, encerrando a festa no domingo.



Com certeza, um programa dos bons para o fim de semana: gratuito, atrações para toda a família, lugar de fácil acesso e conforto.



Serviço:



Arraiá de Santa Rosa

Data: 19, 20 e 21 de junho de 2026

Horário: a partir das 15h (sexta-feira) e a partir das 14h (sábado e domingo)

Local: Praça Raul de Oliveira Rodrigues (esquina das ruas Paulo Cesar e Geraldo Martins – Largo do Marrão – Santa Rosa)

Entrada Gratuita



Shows

Sexta-feira (19)

16h – D’Forró

18h – Pedro Ivo

Sábado (20)

16h – Maurício Praxaxar

18h – Samba de Mulheres

Domingo (21)

16h – Forró do Bom

18h – Emerson Campos