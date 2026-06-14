Niterói: Carlos Junior é o novo interprete da Acadêmicos de Niterói para o Carnaval 2027Fernando Souza
Carlos Junior é o novo intérprete oficial da Acadêmicos de Niterói
Junior começou no samba como passista e, depois, ritmista. Como intérprete, iniciou sua jornada no Carnaval de São Paulo em 1999
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