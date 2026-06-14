Niterói: Carlos Junior é o novo interprete da Acadêmicos de Niterói para o Carnaval 2027 - Fernando Souza

Niterói: Carlos Junior é o novo interprete da Acadêmicos de Niterói para o Carnaval 2027Fernando Souza

Publicado 14/06/2026 19:02

Niterói - A Acadêmicos de Niterói já tem uma nova voz para o Carnaval de 2027. A azul e branca da Cidade Sorriso anunciou Carlos Junior como seu intérprete oficial para o próximo desfile na Marquês de Sapucaí. O cantor é o primeiro nome confirmado na equipe da escola, que será a quinta agremiação a desfilar na sexta-feira de Carnaval pela Série Ouro.

Com 26 anos de carreira, Carlos Junior começou no samba como passista e, depois, ritmista. Como intérprete, iniciou sua jornada no Carnaval de São Paulo em 1999, ao compor sozinho seu primeiro samba e ser contratado para cantá-lo na avenida. Em sua trajetória, foi campeão diversas vezes em todos os grupos do Carnaval de São Paulo e acumula prêmios como Estandarte de Ouro, Prêmio SASP, SRzd e Estrelas do Carnaval.

Tem passagens por Império de Casa Verde, Camisa Verde e Branco, Tom Maior, Mancha Verde, Mocidade Unida da Mooca, Vai-Vai, Tucuruvi e Rosas de Ouro, onde completará quatro anos no Carnaval de 2027. No último Carnaval, cantou na cidade de Rio Claro pela Escola de Samba Samuca, que conquistou o título após dez anos. Também foi intérprete da Prova de Fogo, escola campeã do Grupo 2 da UESP em 2026, e estreou na Sapucaí pela Em Cima da Hora.

"Estou muito feliz pela possibilidade de estar mais um ano na Marquês de Sapucaí e em uma escola que tem a arte e a coragem como identidade, missão e mensagem. Mesmo diante de um resultado adverso, a Acadêmicos de Niterói virou uma marca histórica no carnaval brasileiro e em alguns cantos do mundo".

O novo intérprete ainda reforçou a felicidade de cantar em uma escola com uma comunidade forte após o desfile de 2026.

"O fato de poder servir a uma comunidade tão forte e emancipada como esta me deixa extremamente feliz e certo de que uma porta enorme está aberta novamente. Neste momento, só tenho gratidão a Deus, ao nosso presidente Wallace Palhares, ao nosso presidente de honra e a toda a comunidade por fazer parte deste time, levando amor ao nosso povo. Que venha 2027, porque quem for contra vai chorar. Tudo acontece no tempo de Deus. Finalmente chegou a minha hora, e espero, com a graça de Deus, corresponder à expectativa. Fogo neles".