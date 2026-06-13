Niterói: Desfile da APADA 2026 será no Clube Central - Divulgação

Niterói: Desfile da APADA 2026 será no Clube CentralDivulgação

Publicado 13/06/2026 10:02

Niterói - A cidade receberá, no dia 18 de junho, o Desfile Beneficente APADA Niterói 2026, no Clube Central, em Icaraí, em uma tarde que promete unir moda, solidariedade e sofisticação em prol de uma causa social de grande relevância. O evento será realizado das 14h às 19h e integra o calendário de ações da APADA Niterói, instituição de referência no atendimento a pessoas surdas e com deficiência auditiva.

Nesta edição, o desfile ganha ainda mais força no cenário fashion com a produção de moda assinada por Francisco Martins, em parceria com a ED Eventos, organizadora oficial do evento. A proposta é transformar a passarela em uma experiência visual marcante, conectando estilo, elegância e propósito social em um encontro entre marcas, público e formadores de opinião.

Outro destaque confirmado é a participação da School Models, escola de formação de modelos sediada em Niterói, responsável pelo casting exclusivo do desfile. Entre as marcas participantes do Desfile Beneficente APADA Niterói 2026 estão RSelection Óculos, Xurumella, Carla Andrade Rio, Branca Boutique, Nova Lucius, Full Rio e Wlataam, reforçando a pluralidade de estilos e a proposta de um evento que valoriza a moda em suas diferentes expressões.

Pensado para unir elegância, impacto social e visibilidade institucional, o evento contará ainda com uma programação especial. A abertura oficial terá apresentação da Orquestra da Grota, o encerramento será com show do cantor Marco Vivan, com repertório de clássicos da MPB, e o público também poderá desfrutar de coquetel assinado pelo Buffet Rogério Montenegro.

Segundo Tatiana Pontífice, gestora da APADA Niterói, a iniciativa representa uma oportunidade de aproximação entre marcas e uma causa transformadora. “Este desfile é mais do que moda: é uma ponte entre marcas visionárias e o impacto real na sociedade. O desfile do ano passado foi um sucesso de público, e este ano convidamos grifes e designers a se unirem a nós, ganhando visibilidade premium em um evento que une o melhor de Niterói – elegância e coração.” Para Jocilea Cruz, presidente da APADA Niterói, o desfile simboliza um momento de renovação para a instituição. “Estamos abrindo essa nova fase com um momento especial, convidando marcas que compartilham do nosso propósito. Juntas, criaremos não só um desfile inesquecível, mas um movimento de transformação. Participe e faça parte dessa história!”

Fundada a partir da mobilização de famílias em busca de inclusão e atendimento adequado para pessoas surdas, a APADA construiu, ao longo de décadas, uma trajetória marcada pela atuação nas áreas de saúde, educação bilíngue e assistência social. Hoje, a instituição segue como referência no município, promovendo acolhimento, acesso e cidadania. Marcas de moda, acessórios e lifestyle interessadas em participar do evento podem entrar em contato com a organização da ED Eventos pelo WhatsApp (21) 99858-4062.



Pontos de venda de ingressos



Carla Andrade Coletivo — Rua Gavião Peixoto, 355, loja 1, Icaraí. Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Fabi Felício — Rua da Conceição, 137, sala 1013, Centro, Niterói. Atendimento de terça a sexta, das 10h às 17h.

Loja EXIBIDA — Niterói Shopping, loja 106. Procurar Luciana.

Clube Central — Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 - Icaraí.



Serviço:



Evento: Desfile Beneficente APADA Niterói 2026

Data: 18 de junho

Horário: 14h às 19h

Local: Clube Central — Icaraí, Niterói

Instagram: @apadaniteroioficial

Contato/WhatsApp: (21) 99858-4062