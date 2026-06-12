Niterói: Rodrigo Neves faz nova vistoria na unidade da Região Oceânica, que tem inauguração prevista para agosto - Divulgação

Niterói: Rodrigo Neves faz nova vistoria na unidade da Região Oceânica, que tem inauguração prevista para agostoDivulgação

Publicado 12/06/2026 19:42

Niterói - A saúde pública municipal está perto de ganhar um reforço de peso. Nesta quinta-feira (11), o prefeito Rodrigo Neves vistoriou as obras do Super Centro de Exames, Imagens e Especialidades de Niterói. O equipamento, com capacidade para realizar cerca de sete mil exames mensais nas mais variadas especialidades, será instalado no antigo prédio da Amil, na Região Oceânica, que foi desapropriado pelo município em maio de 2025 e passa por reforma e adaptação. A inauguração está prevista para a primeira quinzena de agosto. A unidade representa uma transformação no acesso a serviços de diagnóstico de média e alta complexidade.

“Saúde pública de boa qualidade é a nossa prioridade. Será o nosso primeiro Super Centro, que nasce de um planejamento responsável e de um compromisso real com quem mais precisa do SUS. Transformamos um espaço antes ocioso em uma estrutura moderna, estratégica e preparada para oferecer atendimento ágil, diagnóstico preciso e acolhimento digno à população”, disse Rodrigo Neves.

O futuro centro concentrará exames essenciais, como tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, colonoscopia, ecocardiograma, mamografia e uma ampla gama de exames de imagem, além de outros exames diagnósticos. O projeto também prevê a realização de consultas em diversas especialidades, como ortopedia, cardiologia, oncologia, ginecologia e reabilitação cardiológica, entre outras.

“A implantação do Super Centro é mais um passo no fortalecimento da rede municipal de saúde. Esse equipamento foi planejado para ampliar o acesso da população a serviços de qualidade, garantindo mais eficiência, integração do cuidado e melhores resultados para os usuários do SUS”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

Investimentos na Saúde — A Prefeitura de Niterói já consolidou um avanço histórico na saúde pública do município com os resultados atualizados do Programa Fila Zero. Lançado em setembro de 2025, com início dos agendamentos em outubro, o programa já contabiliza mais de cem mil agendamentos realizados e mais de 58 mil pacientes que conseguiram fazer seus exames e consultas.Além do Fila Zero, a Prefeitura inaugurou, ano passado, o Laboratório Municipal Miguelote Viana, ampliado para realizar até 200 mil exames mensais, incluindo exames de média e alta complexidade e apoio à descentralização dos serviços públicos de saúde. Também foram contratados 267 novos profissionais de saúde, fortalecendo a rede municipal com mais equipes para dar conta da demanda.A gestão também inaugurou os módulos do Programa Médico de Família do Serrão e do Juca Branco. A nova unidade beneficia cerca de cinco mil moradores das comunidades, reforçando a rede de atenção primária à saúde do município.Seguindo com os avanços e entregas, a Secretaria inaugurou as melhorias realizadas no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) Monteiro Lobato, parte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). O CAPSi é uma unidade voltada para o público infantojuvenil, com atendimento para jovens de até 18 anos. O centro conta com 781 usuários ativos, dois mil inscritos e realiza cerca de 80 atendimentos diariamente.