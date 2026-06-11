Niterói: "O Energia Para Torcer nasce justamente para criar esse ponto de encontro entre futebol, música e celebração", afirma Péricles Mecenas, idealizador do projeto - Divulgação

Niterói: "O Energia Para Torcer nasce justamente para criar esse ponto de encontro entre futebol, música e celebração", afirma Péricles Mecenas, idealizador do projetoDivulgação

Publicado 11/06/2026 13:36