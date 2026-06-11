Niterói: "O Energia Para Torcer nasce justamente para criar esse ponto de encontro entre futebol, música e celebração", afirma Péricles Mecenas, idealizador do projetoDivulgação
Após a mudança, os ingressos custarão a partir de R$75 . Além da apresentação de Ludmilla na abertura, o público poderá conferir shows de Thiaguinho, no dia 19, e Ferrugem, no dia 24, em uma experiência que combina futebol, música e o clima das torcidas brasileiras. Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital.
Já o dia 29 de junho, válido pelas oitavas de final da competição, segue com ingressos a partir de R$40. A data contará com show do cantor Belo e programação especial para acompanhar uma possível classificação da Seleção Brasileira, em clima de decisão e festa.
Produzido e idealizado pela PECK, o Energia Para Torcer reúne transmissão ao vivo dos jogos do Brasil em telão de alta definição, ativações interativas, espaços de convivência e experiências voltadas para quem deseja viver o clima da Copa além dos estádios. Entre as atrações gratuitas do evento estarão um espaço de beleza com maquiagem e penteados, ponto de troca de figurinhas, arquibancadas para acompanhar as partidas e pontos de recarga para celulares.
“Copa do Mundo é aquele momento em que o brasileiro quer viver o jogo junto, cantar, torcer e transformar a cidade em uma grande festa. O Energia Para Torcer nasce justamente para criar esse ponto de encontro entre futebol, música e celebração”, afirma Péricles Mecenas, idealizador do projeto.
A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado, por meio das leis de incentivo. No último ano, a distribuidora investiu mais de R$115 milhões em 108 iniciativas que beneficiaram cerca de 800 mil pessoas diretamente. Já a excelência dos eventos da PECK, produtora carioca que acaba de completar 25 anos, tornou a empresa fundada por Péricles Mecenas uma das mais queridas pelas grandes marcas que investem e incentivam a cultura e os esportes no Brasil. O Festival de Inverno do Rio, com oito edições de sucesso, o 90´s Festival e o Rock Brasil 40 anos são exemplos de projetos que ganharam o coração do público com uma extensa programação cultural, e também, criaram um disputado espaço de Live Marketing para patrocinadores e parceiros. O Festival Clássicos do Brasil, criado em 2023, estreou no Nordeste em 2025 com uma temporada no Recife. Atuando no Rio, onde está sediada, São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco, a PECK hoje é mais que uma produtora de shows e festivais; é uma empresa de criação de experiências por meio da música e dos esportes, com uma agência própria – comandada pela publicitária Andrea Mecenas – funcionando internamente junto à produção e dedicada ao seu calendário de eventos, que em 2026 inclui a turnê nacional “80 Girassóis”, pelos 80 anos de Alceu Valença.
O Energia Para Torcer 2026 é apresentado pela Enel e conta com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.
SERVIÇO
Energia Para Torcer 2026
Local: Caminho Niemeyer - Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói
Datas: 13, 19, 24 e 29 de junho de 2026
Programação
13/06 (sábado): Portões abertos às 15h. Show de Ludmilla a partir das 17h. Jogo: Brasil x Marrocos - 19h.
15h – DJ Tamy
17h – Ludmilla
19h – Brasil x Marrocos
21h – DJ Marlboro
23h – Monobloco
0h45 – Furacão 2000
19/06 (sexta-feira): Portões abertos às 17h. Show de Thiaguinho a partir das 19h. Jogo: Brasil x Haiti - 21h30.
17h – DJ Tamy
18h – DJ Marlboro
19h – Thiaguinho
21h30 – Brasil x Haiti
0h – Monobloco
1h15 – Furacão 2000
24/06 (quarta-feira): Portões abertos às 15h. Brasil x Escócia - 19h. Show de Ferrugem a partir das 21h
15h – DJ Tamy
17h – Monobloco
19h – Brasil x Escócia
21h – Ferrugem
29/06 (segunda-feira): Show de Belo e Jogo do Brasil - horário a definir
Ingressos
Até 11/06: a partir de R$ 70 (meia-entrada e ingresso solidário levando 1kg de alimento)
A partir de 12/06: a partir de R$ 75 (meia-entrada e ingresso solidário levando 1kg de alimento)
29/06: ingressos a partir de R$40 até a abertura oficial do evento.
Bilheteria Digital https://www.bilheteriadigital.com
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