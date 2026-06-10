Niterói: Sala Carlos Couto recebe lançamento da Tomorrow Blue Economy 2026 - Reprodução

Niterói: Sala Carlos Couto recebe lançamento da Tomorrow Blue Economy 2026 Reprodução

Publicado 10/06/2026 18:40

Niterói - A cidade sediará a terceira edição do Tomorrow Blue Economy. Depois de dois encontros dedicados a apresentar o conceito de economia azul ao mercado brasileiro, o evento terá uma proposta diferente este ano: tornar-se o espaço onde a agenda do setor é construída e executada. O encontro ocorrerá nos dias 25 e 26 de novembro na Arena Niterói, organizado pelo iCities Events em parceria com a Prefeitura de Niterói e com a chancela da Fira Barcelona.



Como ponto de partida para o evento, a Prefeitura de Niterói, a Fira Barcelona e o iCities Events realizam o lançamento oficial nesta quinta-feira (11), na Sala Carlos Couto, às 17h. O encontro será voltado para empresas, reguladores e autoridades, servindo como prévia das discussões que serão abordadas em novembro. A programação contará com um painel dedicado exclusivamente a debater a regulação de mercado da economia azul no Brasil.



“Sediar o Tomorrow Blue Economy pelo terceiro ano consecutivo consolida a liderança de Niterói na agenda global da sustentabilidade e da inovação. O lançamento desta nova edição marca um momento decisivo: o alinhamento da nossa histórica vocação naval com o capital de transição energética e os novos marcos regulatórios. Niterói é o ambiente ideal para que a indústria, a academia e o setor público construam juntos as soluções da economia azul. Nosso objetivo com este evento é atrair investimentos verdes e transformar o potencial do nosso litoral em desenvolvimento econômico real e sustentável”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.



Os debates desta edição vão conectar regulação, fomento e operação ao abordar a descarbonização da frota de cabotagem, o financiamento de novas embarcações e o impacto dos novos marcos legais da eólica offshore na engenharia de contratos. Por meio de uma governança eficaz e de ferramentas inteligentes, os painéis vão explorar como a coordenação regulatória e o Planejamento Espacial Marinho são capazes de mitigar riscos, atrair investimentos verdes e fomentar parcerias intersetoriais para transformar o potencial do litoral em ativos econômicos perfeitamente sustentáveis.



“Nas duas primeiras edições, o nosso papel fundamental foi de letramento e diversificação de público. Precisávamos trazer o conceito de economia azul e provar que Niterói era o cenário ideal para isso. A terceira edição marca a virada do debate, porque agora deixamos de ser um espaço de discussão para nos tornarmos o lugar onde a agenda do setor é construída e executada. E essa execução só acontece porque finalmente vamos atingir o nosso objetivo central, que é colocar na mesma sala a cadeia naval, o capital de transição e a regulação, setores que historicamente operam de forma isolada”, explica Caio de Castro, CEO do iCities.



A escolha da cidade pelo terceiro ano consecutivo é estratégica. Niterói abrigou um dos primeiros estaleiros do país, mas esse legado se perdeu no final da década de 1970, quando o setor naval foi quase inteiro desativado. O Tomorrow Blue Economy integra o movimento da Prefeitura para retomar essa relação histórica, ancorado no planejamento de longo prazo do Niterói Que Queremos (NQQ), planejamento estratégico criado para definir metas e projetos que orientam as políticas públicas e os investimentos.



“Niterói reúne ativos estratégicos que colocam a cidade no centro do debate sobre economia azul: localização privilegiada na Baía de Guanabara, tradição e capacidade instalada da indústria naval e offshore, proximidade com o setor de óleo, gás e energia, além de um ecossistema consolidado de inovação, universidades e tecnologia. O Tomorrow Blue Economy consolida Niterói como referência nacional na conexão entre desenvolvimento, sustentabilidade, inovação e transição energética, fortalecendo o posicionamento da cidade como capital da economia do mar da América Latina”, afirma Felipe Peixoto, secretário Executivo de Niterói.



SERVIÇO:

Lançamento Tomorrow Blue Economy Niterói 2026

Data: 11/06/2026

Horário: 17h

Local: Espaço Cultural Sala Carlos Couto. Rua Quinze de Novembro, 35 – Centro

Organizadores

iCities

Tomorrow Blue Economy World Congress

Fira Barcelona International