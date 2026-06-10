Niterói: encontro foi um momento de troca de experiências, alinhamento de fluxos e esclarecimento de dúvidas sobre a assistência oferecida pela maternidade - Divulgação

Niterói: encontro foi um momento de troca de experiências, alinhamento de fluxos e esclarecimento de dúvidas sobre a assistência oferecida pela maternidadeDivulgação

Publicado 10/06/2026 11:17

Niterói - Com o objetivo de fortalecer a integração entre os serviços de saúde e aprimorar o acompanhamento das gestantes no período final da gravidez, garantindo uma assistência cada vez mais qualificada e humanizada, a Maternidade Municipal Alzira Reis realizou um encontro com profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) de Niterói. A iniciativa teve como objetivo fortalecer a integração entre os serviços de saúde e aprimorar o acompanhamento das gestantes no período final da gravidez, garantindo uma assistência cada vez mais qualificada e humanizada.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, esteve presente no encontro e destacou a importância da iniciativa. "O fortalecimento da integração entre a Atenção Primária e a maternidade é fundamental para garantir um cuidado cada vez mais qualificado às gestantes de Niterói. Quando os profissionais da rede atuam de forma articulada, conseguimos oferecer um acompanhamento mais seguro, acolhedor e eficiente desde o pré-natal até o nascimento do bebê. Esse encontro é uma oportunidade importante para alinhar processos, compartilhar experiências e aprimorar a assistência prestada às nossas usuárias", destacou a secretária.

O encontro foi um momento de troca de experiências, alinhamento de fluxos e esclarecimento de dúvidas sobre a assistência oferecida pela maternidade, especialmente no que diz respeito ao acolhimento das gestantes encaminhadas pela rede básica de saúde.

O vice-presidente de Atenção Hospitalar e de Emergência, Marcelo Faria, ressaltou que a iniciativa fortalece a rede municipal e a integração entre as equipes. "A integração entre a Atenção Primária e a maternidade é um dos pilares para garantir uma linha de cuidado eficiente e segura para as gestantes. Esses encontros fortalecem a comunicação entre as equipes, aprimoram os fluxos assistenciais e contribuem para que cada mulher receba um atendimento mais qualificado em todas as etapas da gestação e do parto", afirmou Marcelo Faria.

A proposta é aproximar as equipes da APS da maternidade, promovendo um diálogo direto entre os profissionais que acompanham o pré-natal e aqueles que atuam na assistência ao parto e ao nascimento. A integração entre os diferentes níveis de atenção é fundamental para assegurar a continuidade do cuidado e proporcionar mais segurança às gestantes e seus bebês.

A diretora da Maternidade Municipal Alzira Reis, Diana Lima, explicou o objetivo da ação. "Queremos que os profissionais da Atenção Primária conheçam ainda mais de perto a estrutura, os serviços e os protocolos da maternidade. Esse diálogo permanente facilita o encaminhamento das gestantes, reduz dúvidas e fortalece o vínculo entre os serviços, refletindo diretamente na qualidade da assistência oferecida às mães e aos bebês", destacou Diana Lima. O próximo encontro será realizado na quarta-feira (10), às 10h.

A Maternidade

A nova Maternidade Municipal Alzira Reis, que completou um ano de funcionamento, é referência em acolhimento, estrutura e atendimento humanizado em Niterói. Localizada em Charitas, de frente para o mar, a maternidade passou por uma ampla reforma e teve aumento de 50% na capacidade de atendimento. Antes da revitalização, eram realizados cerca de 150 partos por mês. Hoje, a unidade tem capacidade para até 250 partos mensais, ampliando o acesso da população a um atendimento moderno, seguro e acolhedor.

