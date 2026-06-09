Niterói - O projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras terá edição especial nesta sexta-feira (12/6), dedicado ao Dia dos Namorados, na trilha Bosque dos Eucaliptos, um dos locais aprazíveis do Parque da Cidade, na Zona Sul. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas acessando o site www.visit.niteroi.br/niteroiecotur
O ponto de encontro será às 9h, na sede do PARNIT do Parque da Cidade (Estrada da Viração, São Francisco, Niterói).
O Niterói Ecotur Sem Barreiras é um projeto inclusivo, realizado pela Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo, em parceria com o Clube Niteroiense de Montanhismo (CNM) e a Coordenadoria de Acessibilidade pelo projeto Niterói Inclusivo.
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