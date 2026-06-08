Niterói: poeta Tchello Melo amadureceu seus escritos nos últimos anos e agora lança segundo livro em Sarau da Fundação de Arte, na Sala Carlos Couto - Divulgação

Niterói: poeta Tchello Melo amadureceu seus escritos nos últimos anos e agora lança segundo livro em Sarau da Fundação de Arte, na Sala Carlos CoutoDivulgação

Publicado 08/06/2026 20:25 | Atualizado 09/06/2026 09:18

Niterói - O escritor, produtor cultural e poeta niteroiense Tchello Melo, após editar seu primeiro livro "Mesmo a Esmo", chega à sua segunda publicação com o lançamento de "O Baile da Alienação" (editora M.inimalismos), dentro do evento Sarau & Autógrafos, da Niterói Livros. A obra do autor utiliza a metáfora de um baile para refletir sobre o distanciamento do indivíduo de si mesmo. O evento será no próximo dia 17 de junho, a partir das 18 horas, na Sala Carlos Couto -- ao lado do Theatro Municipal de Niterói e em frente ao Plaza Shopping, no Centro. A entrada é gratuita.



Tchello Melo, nascido em Niterói em 1979, construiu ao longo das últimas décadas uma trajetória marcada pela circulação em saraus, publicações coletivas e premiações literárias.



Autor do livro "Mesmo a Esmo" (Navilouca Livros), lançado em 2012, ele também participou de antologias e revistas dedicadas à poesia contemporânea, além de ter recebido destaque em iniciativas culturais ligadas ao patrimônio fluminense.

"A noite de autógrafos de "O Baile da Alienação", meu segundo livro de poesias, será a realização de um sonho, após um longo hiato desde 2012, quando estreei com "Mesmo a Esmo". Agora as poesias exalam uma musculatura e maturidade que não existiam na década passada. Antigamente eu tinha uma urgência histérica em publicar nas redes sociais. Atualmente, eu deixo maturar e voltei a manuscrever minhas epifanias sempre que possível, o que não significa que vou me abster de registrar um eventual insight se eu não tiver caneta e papel. Neste caso, registro no tchellular.", explica o autor.

"Agradeço profundamente ao Caio Carmacho, grande poeta de Piracicaba (São Paulo) que me recomendou enviar os originais de "O Baile da Alienação" para a Editora M.inimalismos, de Santo André. Em duas semanas, recebi a proposta de publicação com o contrato em anexo. Publicar no Brasil é quase impossível. Espero que minha obra desperte a sensibilidade de demais editoras, sobretudo locais, para o fomento da arte literária", conclui Tchello.

