Niterói: Programa Aluguel Universitário tem contribuído para que estudantes de diferentes regiões do Brasil e do mundo possam permanecer em Niterói durante a graduação e a pós-graduação - Claudio Fernandes

Niterói: Programa Aluguel Universitário tem contribuído para que estudantes de diferentes regiões do Brasil e do mundo possam permanecer em Niterói durante a graduação e a pós-graduaçãoClaudio Fernandes

Publicado 08/06/2026 17:21

Niterói - A Prefeitura lançou, nesta segunda-feira (8), o terceiro edital do Programa Aluguel Universitário, iniciativa que tem como objetivo garantir a permanência de estudantes de menor renda na universidade, por meio de moradia digna e perto da faculdade. A nova edição disponibilizará mil vagas para universitários de instituições de ensino superior públicas e privadas localizadas na cidade. Atualmente, o programa beneficia cerca de 1.200 alunos.



“Estamos ampliando o Aluguel Universitário porque acreditamos que nenhum estudante deve abandonar seus estudos por falta de condições de moradia. Eu acordo todos os dias muito animado porque vejo que todo o investimento e toda a dedicação para colocar de pé um projeto como esse estão fazendo a diferença na vida das pessoas. É muito gratificante ver uma política pública transformando realidades e ajudando tantos jovens a permanecer na universidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



O edital completo será publicado no Diário Oficial do Município, e as inscrições estarão abertas entre os dias 9 e 29 de junho. O programa concede um subsídio mensal de R$ 700 para auxiliar estudantes de menor renda matriculados em instituições públicas e privadas a custear o aluguel de imóveis localizados no Centro e nos bairros vizinhos de São Domingos e São Lourenço. Atualmente, 60% dos beneficiários da iniciativa são mulheres.



“O Aluguel Universitário foi criado para enfrentar um dos principais desafios do ensino superior: a permanência estudantil. O programa contribui para combater a evasão. O acesso à universidade avançou muito nos últimos anos, mas o desafio da permanência continua sendo uma realidade para muitos jovens. Acompanhamos de perto os beneficiários e vemos como a possibilidade de morar próximo à universidade traz mais tranquilidade para os estudos e ajuda esses jovens a construírem seus projetos de vida”, destacou o coordenador da Juventude, João Pedro Boechat.



A presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Bianca Borges, afirmou que a iniciativa de Niterói tem sido referência para o debate sobre políticas públicas voltadas aos universitários em todo o país. “Desde o primeiro edital, temos levado essa experiência de Niterói para a UNE e para os debates que fazemos em todo o país, porque ela precisa inspirar outras cidades. O Brasil avançou muito na democratização do acesso ao ensino superior com políticas como a Lei de Cotas, o ProUni e o Fies, mas ainda enfrenta um grande desafio, que é a permanência estudantil. Não podemos aceitar que estudantes abandonem seus sonhos e deixem a universidade por falta de condições de permanecer. Por isso, estamos debatendo uma política nacional inspirada no exemplo de Niterói, que mostra como investir na permanência é investir no futuro da juventude e do Brasil”, afirmou a presidente da UNE, Bianca Borges.



Também estiveram presentes na cerimônia a secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha; a secretária municipal de Direitos Humanos, Claudia Almeida; o secretário municipal de Educação, Bira Marques; o reitor da UFF, Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega; a presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro (UEE-RJ), Luísa Muller; o vereador e líder do governo na Câmara Municipal, Binho Guimarães; além de outras autoridades municipais.



Moradia que amplia oportunidades

O Programa Aluguel Universitário tem contribuído para que estudantes de diferentes regiões do Brasil e do mundo possam permanecer em Niterói durante a graduação e a pós-graduação. É o caso de Tanbir Islam, de 25 anos, natural de Kolkata, no leste da Índia, que mora na cidade há quase dois anos e cursa mestrado em Física na Universidade Federal Fluminense (UFF). Para ele, o benefício foi decisivo para seguir sua formação acadêmica na cidade.



“O Aluguel Universitário foi muito importante para mim, porque me permitiu morar perto da UFF sem tantas preocupações financeiras. Acho que essa é uma iniciativa inspiradora da cidade de Niterói, que ajuda estudantes de baixa renda e pessoas que vêm de outras cidades e países a continuar seus estudos com mais tranquilidade. Meu sonho é seguir na carreira acadêmica, fazendo pesquisa e ensinando Física. Gosto muito de Niterói. É uma cidade tranquila, com paisagens incríveis. As praias e a vista da cidade são as coisas de que mais gosto aqui”, contou Tanbir Islam.



Também beneficiário do programa, Lucas Azevedo, de 25 anos, é estudante de História da Universidade Federal Fluminense (UFF) e tem baixa visão. Morador de São Gonçalo antes de se mudar para o Centro de Niterói com o auxílio do programa, ele destaca que a nova realidade representa mais autonomia, segurança e qualidade de vida, além de facilitar sua rotina acadêmica.



"Morar na região central de Niterói me proporciona muito mais acessibilidade. Como estudante, também é muito mais cômodo ficar perto da universidade, consigo ter mais tempo para estudar, participar das atividades de extensão e até para o lazer. Isso otimiza muito a minha rotina. Fico muito feliz com o lançamento deste novo edital porque mais estudantes terão a oportunidade de acessar esse benefício. Acredito que Niterói está se tornando cada vez mais uma cidade para os jovens e uma cidade mais acessível”, afirmou Lucas Azevedo.



A ampliação do programa também gera expectativa entre estudantes que pretendem concorrer às novas vagas. Aluna de Biomedicina da UFF, Maria Fernanda Almeida, de 20 anos, mora atualmente em Marambaia e pretende se inscrever no terceiro edital. Para ela, a possibilidade de morar mais perto da universidade representa mais qualidade de vida e melhores condições para se dedicar aos estudos.



“Eu pretendo me inscrever porque moro consideravelmente longe. Hoje, estou morando em Marambaia e o trajeto até aqui demora cerca de três horas. Preciso acordar muito mais cedo e acabo chegando tarde em casa, o que reduz o tempo que tenho para estudar. Conseguir uma casa aqui vai facilitar não só os meus estudos, mas também a minha vida pessoal. Eu acho muito importante esse auxílio”, afirmou Maria Fernanda.



Como se inscrever