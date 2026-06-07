Niterói: Pedro Scooby, referência do surfe de ondas grandes no Brasil, também participou da programação - Divulgação

Niterói: Pedro Scooby, referência do surfe de ondas grandes no Brasil, também participou da programaçãoDivulgação

Publicado 07/06/2026 09:47

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou da premiação do campeonato profissional de surf do Itacoatiara Pro 2026, na Praia de Itacoatiara, neste sábado (6). Em sua 14ª edição, o festival de esportes ao ar livre reúne cerca de 500 atletas em competições de surf, bodyboard, bodysurf e skate, além de promover atividades voltadas à conscientização ambiental. A programação segue até este domingo (7).



“Temos muito orgulho de apoiar o Itacoatiara Pro desde as primeiras edições. O evento está cada vez maior e ajuda a divulgar Niterói para o Brasil e para o mundo. Esse evento representa valores que são importantes para a cidade, como o esporte, a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental. Quero parabenizar todos os atletas que participaram da competição e contribuíram para o sucesso de mais uma edição do evento”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



Reconhecido como um dos principais festivais de esportes ao ar livre do país, o Itacoatiara Pro fortalece a vocação de Niterói para os esportes de natureza e contribui para a promoção do turismo, da economia local e da ocupação dos espaços públicos da cidade.



“Temos uma cidade reconhecida pelos esportes ligados ao mar, como o surfe e a vela, e eventos como o Itacoatiara Pro ajudam a fortalecer essa vocação. Vamos continuar investindo e trazendo cada vez mais eventos que incentivem a prática esportiva e movimentam a cidade”, destacou a vice-prefeita e secretária municipal do Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan.



As areias de Itacoatiara receberam, neste sábado, grandes nomes do surfe, entre atletas, organizadores e convidados, para a decisão do campeonato profissional do Itacoatiara Pro 2026. O surfista Pedro Scooby, referência do surfe de ondas grandes no Brasil, também participou da programação.



“O Itacoatiara Pro chega à sua 14ª edição, o que demonstra a força e a consolidação do evento no calendário esportivo de Niterói. É um projeto que cresce a cada ano e que contribui diretamente para o desenvolvimento do esporte na cidade, além de movimentar atletas, equipes e o público. Nosso compromisso é seguir fortalecendo iniciativas como essa, ampliando oportunidades e consolidando Niterói como referência na realização de grandes eventos esportivos”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.



Pódio definido

Após disputas marcadas por alto nível técnico nas ondas de Itacoatiara, Vitor Ferreira conquistou o título do campeonato profissional de surf do Itacoatiara Pro 2026. Wesley Dantas garantiu a segunda colocação, enquanto Caio Knap e Facundo Arreyes completaram o pódio, dividindo o terceiro lugar da competição. “Aqui em Itacoatiara eu me sinto em casa. Tenho grandes amigos, família, e todo mundo está aqui hoje. Foi um dia especial demais, estar aqui é incrível. A gente é muito grato por essa oportunidade. Estou muito feliz com o resultado e com toda a torcida que recebi hoje”, afirmou o campeão Vitor Ferreira.



