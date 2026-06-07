Niterói: Pedro Scooby, referência do surfe de ondas grandes no Brasil, também participou da programaçãoDivulgação
“Temos muito orgulho de apoiar o Itacoatiara Pro desde as primeiras edições. O evento está cada vez maior e ajuda a divulgar Niterói para o Brasil e para o mundo. Esse evento representa valores que são importantes para a cidade, como o esporte, a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental. Quero parabenizar todos os atletas que participaram da competição e contribuíram para o sucesso de mais uma edição do evento”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.
Reconhecido como um dos principais festivais de esportes ao ar livre do país, o Itacoatiara Pro fortalece a vocação de Niterói para os esportes de natureza e contribui para a promoção do turismo, da economia local e da ocupação dos espaços públicos da cidade.
“Temos uma cidade reconhecida pelos esportes ligados ao mar, como o surfe e a vela, e eventos como o Itacoatiara Pro ajudam a fortalecer essa vocação. Vamos continuar investindo e trazendo cada vez mais eventos que incentivem a prática esportiva e movimentam a cidade”, destacou a vice-prefeita e secretária municipal do Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan.
As areias de Itacoatiara receberam, neste sábado, grandes nomes do surfe, entre atletas, organizadores e convidados, para a decisão do campeonato profissional do Itacoatiara Pro 2026. O surfista Pedro Scooby, referência do surfe de ondas grandes no Brasil, também participou da programação.
“O Itacoatiara Pro chega à sua 14ª edição, o que demonstra a força e a consolidação do evento no calendário esportivo de Niterói. É um projeto que cresce a cada ano e que contribui diretamente para o desenvolvimento do esporte na cidade, além de movimentar atletas, equipes e o público. Nosso compromisso é seguir fortalecendo iniciativas como essa, ampliando oportunidades e consolidando Niterói como referência na realização de grandes eventos esportivos”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.
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