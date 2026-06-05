Niterói: hoje, no ponto facultativo, unidades de saúde funcionam normalmenteDivulgação
Emergência funcionará durante o ponto facultativo
Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e Médico de Família retomam atividades completas nesta segunda-feira (8)
Emergência funcionará durante o ponto facultativo
Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e Médico de Família retomam atividades completas nesta segunda-feira (8)
Arena Niterói será inaugurada com apresentação da seleção brasileira de ginástica rítmica
Equipamento da Prefeitura também receberá shows de Roberto Carlos nos dias 26 e 27 de junho
Prefeito participa de missa de Corpus Christi em frente à Câmara Municipal
Celebração católica teve a tradicional confecção de tapetes de sal e reuniu cerca de 10 mil na Avenida Amaral Peixoto
Marcos Sabino convida Jane Duboc para show gratuito no Centro Cultural Cauby Peixoto
Semana dos Namorados será comemorada com apresentação no Fonseca
Dia dos Namorados deve impulsionar vendas em Niterói com expectativa de crescimento de 6%
Aumento da demanda beneficia diferentes segmentos do comércio, especialmente lojas de vestuário, calçados, perfumarias, joalherias, floriculturas e chocolaterias
Último dia do Itacoatiara Pro 2026 em Niterói é marcado por ações socioambientais
Evento combina competições de alto nível e mobilização ambiental
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.