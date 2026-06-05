Niterói: hoje, no ponto facultativo, unidades de saúde funcionam normalmente - Divulgação

Niterói: hoje, no ponto facultativo, unidades de saúde funcionam normalmenteDivulgação

Publicado 05/06/2026 08:05

Niterói – Os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Maternidade Municipal Alzira Reis e Psiquiátrico de Jurujuba, além da Unidade Municipal de Urgência Mário Monteiro e dos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) do Largo da Batalha e da Engenhoca, estarão em funcionamento 24 horas por dia durante o ponto facultativo de sexta-feira (5). As equipes do Samu permanecerão de prontidão com a frota completa. O Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino e o Hospital Municipal Orêncio de Freitas também manterão suas atividades normalmente. Já as Policlínicas Regionais, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as unidades do Programa Médico de Família (PMF) não funcionarão no dia 5, retomando as atividades ambulatoriais na segunda-feira (8).

Rede psicossocial

A Unidade de Acolhimento Infantojuvenil (UAI), a Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) e os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) funcionarão normalmente durante o ponto facultativo para os usuários já acolhidos. Na sexta-feira (5), o CAPS AD III Alcenir Veras da Silva, o CAPS II Herbert de Souza, o CAPS II Martha e Dr. Jacinto e o CAPS Infantojuvenil estarão abertos das 8h às 17h para atendimento à população. O Centro de Convivência e Cultura de Niterói Dona Ivone Lara (CeCo) realizará atividades no território.