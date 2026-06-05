Niterói: Marcos Sabino convida Jane Duboc para show especial no Fonseca - Aporé de Paula

Niterói: Marcos Sabino convida Jane Duboc para show especial no FonsecaAporé de Paula

Publicado 05/06/2026 07:47

Niterói - Em clima de romance e celebração da música brasileira, o cantor e compositor Marcos Sabino recebe a cantora Jane Duboc como convidada especial para um encontro inédito na Semana dos Namorados.

A apresentação acontece no dia 10 de junho, às 20h, no Centro Cultural Cauby Peixoto, em Niterói, com entrada gratuita.



Reunindo dois grandes nomes da música brasileira que marcaram especialmente os anos 1980, o espetáculo propõe uma viagem por canções que atravessaram gerações e permanecem vivas na memória afetiva do público. No repertório, Marcos Sabino interpreta sucessos como “Reluz” e “Uma História de Amor”, enquanto Jane Duboc revisita clássicos como “Chama da Paixão” e “Sonhos”, além de momentos especiais em duetos e

homenagens à música popular brasileira.



Autor de uma das canções mais emblemáticas da música nacional, “Reluz”, Marcos Sabino vive atualmente uma fase de renovação artística e redescoberta pelo grande público. Seus conteúdos digitais já acumulam mais de 50 milhões de visualizações, demonstrando a força e a atualidade de sua obra. O artista vem ampliando sua presença nas plataformas digitais e nos palcos, aproximando sua música de novas gerações sem perder a conexão com o público que o acompanha há décadas.



Convidada da noite, Jane Duboc traz ao espetáculo toda a experiência de uma carreira consagrada. Dona de uma das vozes mais reconhecidas da MPB, a cantora construiu uma trajetória marcada pela sofisticação artística, pela versatilidade interpretativa e por uma discografia que a consolidou entre os grandes nomes da música brasileira. Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, colaborou com importantes artistas e segue emocionando plateias em todo o país.



Mais do que um show, a apresentação será uma celebração do amor, da memória afetiva e da força das canções que embalaram histórias de diferentes gerações. Em formato intimista, o encontro entre Marcos Sabino e Jane Duboc promete emocionar o público com interpretações marcantes, arranjos elegantes e a cumplicidade de dois artistas que ajudaram a construir a trilha sonora da música brasileira.

O espetáculo marca a estreia do projeto “Canções e Recordações”, realizado pela Prefeitura de Niterói e pela Secretaria Municipal das Culturas, iniciativa que propõe encontros entre grandes nomes da música brasileira em apresentações especiais voltadas à valorização da memória afetiva e do patrimônio musical nacional.



SERVIÇO



Marcos Sabino convida Jane Duboc – Especial Semana dos Namorados

Data: 10 de junho de 2026

Horário: 20h

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto

Endereço: Rua Presidente Pedreira, 98 – Ingá, Niterói (RJ)

Entrada gratuita

A ocupação dos lugares será por ordem de chegada. Recomenda-se que o público chegue

com antecedência de uma hora para garantir lugar na fila de acesso ao teatro.

Realização: Prefeitura de Niterói e Secretaria Municipal das Culturas.