Niterói: Fábia Trentin destacou o papel da Neltur em suas boas ações em prol do turismo sustentável de um destino inteligente como é o caso de Niterói - Divulgação

Niterói: Fábia Trentin destacou o papel da Neltur em suas boas ações em prol do turismo sustentável de um destino inteligente como é o caso de NiteróiDivulgação

Publicado 03/06/2026 14:16

Niterói - A UMEI Therezinha Calil Petrus e o Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, receberam, nesta segunda-feira (1º), a pesquisadora alemã Birgit Hoinle, da Universidade de Hohenheim. A visita teve como objetivo conhecer experiências desenvolvidas pela Rede Municipal de Educação de Niterói voltadas à alimentação escolar e à educação nutricional.

A atividade integrou a programação do evento “Conexão Brasil-Alemanha: Segurança Alimentar e Nutricional e Alimentação Escolar na Construção de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis”, promovido pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Organizado pelo Grupo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Alimentação e Saúde Escolar (GEPASE) e pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da UFF (CECANE-UFF), o encontro teve início na UMEI Therezinha Calil Petrus.

Durante a visita, Birgit Hoinle esteve acompanhada pelo secretário municipal de Educação, Bira Marques, pela presidente da Fundação Municipal de Educação, Andrea Bello, por docentes da UFF e nutricionistas da Rede Municipal. A pesquisadora conheceu a rotina da alimentação escolar oferecida às crianças. A comitiva acompanhou práticas desenvolvidas no cotidiano da unidade, visitou a cozinha e experimentou o cardápio do dia.

Troca de experiências - Na sequência, os visitantes seguiram para o Centro de Formação Darcy Ribeiro, onde conheceram a Cozinha Experimental, espaço voltado à formação dos profissionais da Rede e ao desenvolvimento de experiências de educação alimentar e nutricional com as crianças. Durante a atividade, foram apresentadas ações do Ateliê do Sabor, que exploram sabores, aromas, cores e texturas dos alimentos com as crianças, além de iniciativas formativas destinadas a professores, merendeiras e demais profissionais da Educação.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou a importância da troca de experiências proporcionada pelo encontro.

“É bom ver que a alimentação das nossas crianças é destaque e desperta o interesse de pesquisadores de outros países. Isso mostra a relevância do trabalho desenvolvido nas nossas escolas, desde a oferta de uma alimentação de qualidade até as ações de educação alimentar realizadas com os estudantes e profissionais da Rede. Momentos como esse também são importantes para a troca de experiências e para o fortalecimento de práticas que contribuem para o desenvolvimento das nossas crianças”, afirmou.

Para a presidente da Fundação Municipal de Educação, Andrea Bello, a visita evidencia a relevância das ações de alimentação e educação nutricional desenvolvidas pela Rede Municipal.

“A alimentação escolar vai muito além da oferta de refeições. Ela também é uma ferramenta pedagógica que contribui para o desenvolvimento das crianças e para a construção de hábitos saudáveis. Receber uma pesquisadora de outro país para conhecer esse trabalho é uma oportunidade de compartilhar experiências e mostrar como a educação alimentar faz parte do nosso projeto educacional, envolvendo estudantes, professores, nutricionistas e merendeiras em um processo de aprendizagem que acontece todos os dias”, analisou Andrea Bello.

Segundo Birgit Hoinle, a experiência proporcionou uma oportunidade de conhecer práticas que podem contribuir para reflexões sobre a alimentação escolar em diferentes países.

“Eu gostei muito, sobretudo da parte pedagógica, vendo que os alunos aprendem. Acho que podemos aprender muito sobre essa vinculação da agricultura familiar com a alimentação escolar. Achei muito importante os alimentos chegarem de agricultores locais. Na Alemanha, os alimentos não chegam da região, e essa parte eu considero muito impressionante na alimentação escolar de Niterói e do Brasil”, finalizou Birgit Hoinle.