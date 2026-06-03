Niterói: Fábia Trentin destacou o papel da Neltur em suas boas ações em prol do turismo sustentável de um destino inteligente como é o caso de Niterói - Divulgação

Niterói: Fábia Trentin destacou o papel da Neltur em suas boas ações em prol do turismo sustentável de um destino inteligente como é o caso de NiteróiDivulgação

Publicado 03/06/2026 14:06

Niterói - A Diretora de Turismo da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), Fábia Trentin

participou de um debate sobre o tema "Turismo Sustentável", na tarde desta terça-feira (2/6), realizado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), no auditório Milton Santos, do Instituto de Geociências, Campus Praia Vermelha da instituição,



Na mesa de debate do evento SMA Turismo Sustentável participaram também a professora da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UFF, Daiane Tavares; o professor da mesma instituição, Luciano Abreu e; o geógrafo, Alex Figueiredo.

No debate, Fábia Trentin destacou o papel da Neltur em suas boas ações em prol do turismo sustentável de um destino inteligente como é o caso de Niterói.

“Promover o turismo sustentável coordenando uma política de execução de ações nesta área envolve toda a estrutura dentro de uma perspectiva que o turismo tem relação que vai além do lazer, existe toda uma complexidade como um todo. Dessa forma, dentro do município trabalhamos seguindo, à risca, as legislações, dialogando com todas secretarias”, destacou Fábia,.

“O turismo é uma atividade complexa que exige diálogo e articulação. Quando fazemos, por exemplo, grandes eventos como Carnaval e Réveillon, nos preparamos para receber toda pressão dos sistemas. Para isso, a Neltur tem muitas ações desenhadas,que precisam estarem bem integradas com todos os órgãos.



