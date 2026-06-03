Niterói: Hospital Antônio Pedro, da UFF, participou de mutirão nacional - Divulgação

Niterói: Hospital Antônio Pedro, da UFF, participou de mutirão nacionalDivulgação

Publicado 03/06/2026 06:15

Niterói - O Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap-UFF), vinculado à Rede HU Brasil, participou, no sábado, 30 de maio, de mais um mutirão “Dia E – HU Brasil em Ação”. A quinta edição foi voltada prioritariamente para a saúde da pessoa idosa, contribuindo para reduzir as filas de atendimentos para essa população. No total, o hospital realizou 162 atendimentos, sendo 141 exames, 11 consultas especializadas e 10 cirurgias.

A ação foi realizada simultaneamente nos 45 hospitais universitários administrados pela HU Brasil, integrando o programa Agora tem Especialistas, do Ministério da Saúde (MS), e com o apoio do Ministério da Educação (MEC). Em toda a Rede, foram mais de 52 mil atendimentos, sendo 1.219 mil cirurgias, 6.889 mil consultas especializadas e 43.941 exames e outros procedimentos.

“A Rede HU Brasil se une a este esforço do Ministério da Saúde para poder garantir ao povo brasileiro um menor tempo de espera, uma oportunidade maior de diagnóstico e de tratamento adequado para suas enfermidades”, destacou o presidente da estatal, Arthur Chioro. Ele e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanharam presencialmente a ação no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG).

O superintendente do Huap-UFF, Beni Olej, pontuou sobre o empenho do hospital em participar de mais um mutirão. “É com muito orgulho que o Hospital Universitário Antônio Pedro participa dessa ação nacional, com 45 hospitais em todo o país, para ofertar serviços de qualidade e especializados aos nossos usuários do SUS”. O assessor de planejamento da Diretoria de Administração e Infraestrutura da HU Brasil, José Alexandre Buso Weiller, esteve presente na ação e reforçou:

“É um dia de articulação com os nossos trabalhadores e trabalhadoras da Rede, que se integram em um momento específico de cuidado. A gente já está na quinta edição do Dia E, agora HU Brasil em Ação, em parceria com o Ministério da Saúde e com o MEC, pensando e cuidando das pessoas na ótica do SUS, nos nossos mais diversos hospitais em todo o Brasil.”

Já Carlos Augusto Neto, residente de Cirurgia Geral no Huap-UFF, comentou sobre a importância do Dia E para levar mais assistência à população, ao mesmo tempo que amplia a oportunidade para ensino e prática. “O mutirão é sempre muito proveitoso tanto para os residentes e staffs, aperfeiçoando nossa prática, quanto para os pacientes. A gente tem a oportunidade de adiantar nossas filas e colocar mais cirurgias nos nossos hospitais.”

Atendimento focou na saúde da pessoa idosa

As consultas e cirurgias abrangeram diferentes especialidades neste público específico, como oncologia, cirurgia geral e otorrinolaringologia. Além disso, foram realizadas ultrassonografias, tomografias computadorizadas, colonoscopias, endoscopias digestivas e exames de medicina nuclear.

A paciente Lourdes Moura, de 76 anos, em tratamento oncológico no Huap, foi uma das pessoas atendidas nessa ação. Segundo ela, “quando cheguei aqui fui bem tratada, bem encaminhada, fizeram a biópsia e o resultado foi rápido. Operei e, graças a Deus, fui muito bem acompanhada e estou me sentindo bem até hoje. Não tive sequela nenhuma, de dores ou coisas que pudessem me internar de novo.”

Para a técnica de enfermagem do hospital, Zuleica Lima, o sentimento é de gratidão. “Por poder participar desse mutirão e proporcionar dignidade e esperança para muitas pessoas que poderiam ter seus quadros de saúde agravados com a demora numa longa fila de espera. Hoje nós estamos empenhados neste trabalho em conjunto, em prol da qualidade de vida dessas pessoas”, finalizou.

Dia “E” HU Brasil em Ação – Agora Tem Especialistas

Esta foi a quinta edição do Dia E. Em 2025, mais de 100 mil atendimentos foram realizados em três mutirões: em julho, com 12.464 atendimentos; em setembro, com 34.290; e em dezembro, com 54.068. Em 2026, no mês de março, o mutirão foi voltado para a saúde da mulher, com mais de 46 mil atendimentos.

Para ampliar o acesso, promover o diagnóstico precoce e a continuidade do cuidado para as comunidades, a iniciativa promoveu, também no ano passado, o primeiro Mutirão de Saúde Indígena e Quilombola, com aproximadamente 2,3 mil atendimentos.

Sobre a HU Brasil

O Huap-UFF faz parte da HU Brasil desde 2016. Criada por meio da Lei nº 12.550/2011 e vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a HU Brasil nasceu tendo como nome oficial Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh. É responsável pela administração de 45 hospitais universitários federais em 25 unidades da federação, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Em 2026, em um reposicionamento junto à sociedade, ao mercado e instituições parceiras, passou a ter um novo nome, que carrega sua essência: HU Brasil.