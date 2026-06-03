Niterói: evento terá serviços gratuitos para mulheres que são pacientes oncológicas - Divulgação

Niterói: evento terá serviços gratuitos para mulheres que são pacientes oncológicasDivulgação

Publicado 03/06/2026 05:45

Niterói - Pelo terceiro ano consecutivo, o Dia dos Namorados será especialmente lembrado pela Oncomed e a PróOnco Mulher com atividades gratuitas de estética exclusivas para pacientes oncológicas. É o Dia da Beleza, que acontece das 12h às 17h da próxima segunda-feira, 8/06, com serviços de cabeleireiro, manicure, massoterapia e podologia para reforçar a autoestima de mulheres que já passaram pelo tratamento ou seguem na luta contra o câncer. Os serviços serão oferecidos no espaço cultural Walma Erthal que funciona na unidade da Oncomed de São Francisco (Rua Araribóia, 6), Zona Sul de Niterói. As vagas são limitadas e as interessadas devem fazer a inscrição enviando mensagem escrita para o WhatsApp (21) 97189-1142.

A ação social surgiu de demandas diárias no atendimento a pacientes das duas clínicas referência em oncologia no Grande Rio e parceiras em outros projetos - todos gratuitos - para auxiliar a autoestima de mulheres que tenham passado ou estejam em tratamento do câncer. Idealizador do Dia da Beleza, o mastologista e cirurgião oncológico Rodrigo Souto, diretor científico do Instituto Oncomed e diretor da PróOnco Mulher, destaca o positivismo como caminho para a melhora dos pacientes.“Vemos em muitas pesquisas a importância da saúde mental durante o tratamento, o que confirmamos em nosso dia a dia. Por isso a decisão de promovermos cada vez mais ações sociais que auxiliem a autoestima”, destaca o mastologista.

A psicóloga Christiane Couri, coordenadora do serviço de Psicologia da Oncomed, detalha a importância do Dia da Beleza para mulheres em tratamento intensos, que provocam queda de cabelo, inchaços e outros sintomas. “Projetos como o Dia da Beleza nos permitem ir além dos cuidados médicos, pois no dia a dia identificamos a necessidade de trabalharmos a autoestima da mulher. Muitas ficam fragilizadas por sintomas provocados pelo tratamento e precisam de recursos para alimentar o bem-estar feminino e ter uma convivência mais leve com a doença. Isso gera um impacto muito positivo no emocional e contribui para a cura, uma vez que o tratamento reúne fatores físicos e mentais. Aproveitamos o clima de Dia dos Namorados para reforçar a autoestima e o amor próprio com mais esta ação de acolhimento, prioridade em nossa instituição", diz Christiane Couri

Outros projetos gratuitos

O Dia da Beleza é um dos projetos do calendário anual de ações gratuitas promovidas pela Oncomed e a PróOnco Mulher. Entre os eventos abertos ao público e já consolidados, há a Caminhada da Mulher (que teve a terceira edição em março reunindo mais de mil pessoas na orla de Icaraí) e o projeto Yoga na Praia (aulão de yoga em parceria com o estúdio Dharma Bhmi), ambos para lembrar o mês da Mulher; o Dia C de Combate ao Câncer (que chegou à sexta edição em abril, com quase 150 atendimentos médicos); o Colo da Jornada (roda de conversa implantada em maio deste ano); e uma série de eventos em outubro, dentro da campanha Outubro Rosa. Tudo para alertar sobre a necessidade de exames preventivos de outros cuidados envolvendo o câncer, contribuindo para a autoestima dos pacientes. A programação completa do Dia da Beleza está no Instagram @oncomed.



SERVIÇO



Evento: Dia da Beleza

Dia: 8 de junho

Horário: das 12h às 17h

Local: Rua Araribóia, 6, São Francisco, Niterói

Inscrições: gratuitas e exclusivas para pacientes oncológicas pelo WhatsApp (21) 97189-1142

