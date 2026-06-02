Niterói: para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, o Circuito Robótica em Rede representa o compromisso da Rede com uma educação conectada aos desafios contemporâneos e às oportunidades do futuro - Divulgação

Niterói: para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, o Circuito Robótica em Rede representa o compromisso da Rede com uma educação conectada aos desafios contemporâneos e às oportunidades do futuro Divulgação

Publicado 02/06/2026 08:15

Niterói - A Prefeitura promoveu a primeira edição do Circuito Robótica em Rede, reunindo 360 estudantes da Rede Municipal em uma programação voltada à tecnologia, ciência, inovação e cultura maker. O evento aconteceu nesta sexta-feira (29), no Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, e contou com a participação de alunos do 8º e 9º anos de 12 escolas municipais, que vivenciaram experiências interativas, desafios de programação e experimentos científicos.

O evento foi criado pela Secretaria Municipal de Educação para proporcionar experiências de aprendizagem por meio da tecnologia, da robótica e da cultura maker, incentivando o protagonismo estudantil e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à criatividade, à resolução de problemas, ao pensamento científico e ao trabalho colaborativo. Ao longo do dia, os estudantes participaram de um circuito com 11 estações interativas, que incluíram desafios de programação, exposição e demonstração de robôs, atividades nos clubes Maker, Inovação e Linguagens, experimentos científicos, jogos eletrônicos de dança e esportes, além de experiências com luz e sombra e atividades artísticas voltadas ao desenho e à criatividade.

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, o Circuito Robótica em Rede representa o compromisso da Rede com uma educação conectada aos desafios contemporâneos e às oportunidades do futuro.

“Temos trabalhado para colocar a ciência cada vez mais em evidência dentro das nossas escolas. Quando os estudantes participam de atividades como essa, eles aprendem de forma prática, investigam, criam, experimentam e desenvolvem habilidades fundamentais para a vida. A chegada dos laboratórios do programa Mais Ciência na Escola também fortalece ainda mais esse caminho e amplia as oportunidades para que nossos alunos sejam protagonistas da produção de conhecimento e inovação”, destacou.

Projetos em destaque - O Circuito também contou com a participação de escolas da Rede que apresentaram projetos desenvolvidos por estudantes e profissionais. A Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker, em Santa Bárbara, levou uma maquete interativa em formato de jogo de tabuleiro, que estimula o aprendizado por meio de curiosidades, desafios e adivinhações. As equipes de robótica da Escola Municipal João Brazil, no Morro do Castro, também marcaram presença com suas produções. Os estudantes são destaque nacional, já conquistaram diversos prêmios e estão entre os dez melhores do Brasil na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

O estudante Rafael de Souza, capitão da JB Defender, da Escola Municipal João Brazil, destacou a importância desses eventos para a troca de ideias e a interação entre os estudantes.

"Eu gostei muito do evento, foi muito organizado. O que também é legal é a troca que temos com as outras escolas, a interação entre as turmas. Eles aprendem com a gente e nós aprendemos com eles", pontuou.

Já Ruana Silva, da Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos, contou que amou a experiência: "Eu amei todas as atividades de que participei, mas a que mais me chamou atenção foi a que eu pude controlar um carro-robô. Achei superinterativa e divertida. Eu nunca tinha visto um robô de perto e fiquei impressionada", disse.

Neste ano, a ciência está no centro das ações pedagógicas desenvolvidas pela Rede Municipal de Educação de Niterói. Os Projetos Instituintes de 2026 têm como tema a ciência, estimulando a investigação, a curiosidade e a construção do conhecimento em diferentes áreas. Além disso, a Educação de Niterói também avança na ampliação de espaços voltados para a ciência e a inovação. As 12 escolas de Ensino Fundamental II da Rede Municipal serão contempladas pelo programa Mais Ciência na Escola, uma parceria com o Governo Federal que prevê a implantação de laboratórios de ciências e tecnologia em escolas públicas, com o objetivo de fortalecer a educação científica, o letramento digital e o desenvolvimento de projetos de tecnologia e inovação.