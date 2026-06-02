Niterói: Praça Leoni Ramos passará por revitalização, mas não sem antes ouvir a população através de Consulta PúblicaSérgio Bonelli
“Estamos avançando na requalificação da região central com projetos que valorizam o espaço público e estimulam a convivência e a economia criativa. No caso da Praça Leoni Ramos, é fundamental ouvir quem vive, trabalha e circula pelo entorno para que a revitalização esteja alinhada às necessidades reais da população. Esse processo participativo contribui para a construção de um espaço mais qualificado, integrado ao novo momento da Cantareira e à vocação cultural e universitária do território”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.
Até o momento, 93% das pessoas que responderam a consulta pública na plataforma Colab querem a fiação enterrada; 91% pedem mais lâmpadas baixas, voltadas para a calçada; 77% gostariam de mais paraciclos na praça; 65% desejam o nivelamento da rua com a praça para facilitar a acessibilidade e 64% demandam brinquedos no local.
“A praça tem que manter sua história e a fluidez da relação com a universidade, mas respeitando o patrimônio e apontando para o futuro. Todos estão sendo ouvidos porque não existe uma praça da Cantareira, existem várias praças da Cantareira e vamos respeitá-las todas”, ressaltou André Diniz, secretário de Economia Criativa e Ações Estratégicas.
O projeto da Praça Leoni Ramos será desenvolvido pela Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas (SECAE), em parceria com a Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), e integra um conjunto de intervenções em andamento na região central da cidade.
Tradicional ponto de encontro de jovens universitários, a Praça da Cantareira receberá intervenções voltadas ao conforto, à segurança e à valorização do espaço, com foco na integração com o entorno, na mobilidade e na qualidade de vida.
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