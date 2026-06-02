Niterói: Segundo o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, o projeto vai além do aprendizado esportivo e representa uma importante ferramenta de formação cidadã - Divulgação/Damares Farias

Niterói: Segundo o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, o projeto vai além do aprendizado esportivo e representa uma importante ferramenta de formação cidadãDivulgação/Damares Farias

Publicado 02/06/2026 08:01

Niterói - O projeto Bora de Bike, iniciativa voltada à educação cicloviária e à promoção da mobilidade sustentável entre crianças da rede municipal de ensino, concluiu, na última quinta-feira (28), mais uma etapa de atividades na Escola Municipal Santos Dumont, localizada no Bairro de Fátima, em Niterói. A ação, que atende alunos do 4º e 5º ano, seguirá agora para a Escola Municipal Ayrton Senna, no Morro do Estado, próxima unidade contemplada.

O Bora de Bike é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação e do Niterói de Bicicleta, realizada pela ONG Bike Anjo. O projeto tem como objetivo ensinar crianças a pedalar com segurança, além de conscientizá-las sobre direitos, deveres e boas práticas no trânsito. A iniciativa também incentiva a reflexão sobre sustentabilidade e promove a bicicleta como uma alternativa de mobilidade urbana limpa e acessível.

Desde o início das atividades neste ano, cerca de 500 crianças, distribuídas em 20 turmas, já participaram das oficinas e vivências promovidas pela iniciativa. A expectativa é ampliar ainda mais o alcance do programa e atender outras cinco escolas municipais de Niterói até o fim de 2026.

Segundo o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, o projeto vai além do aprendizado esportivo e representa uma importante ferramenta de formação cidadã.

“O Bora de Bike é um projeto que me deixa muito feliz por proporcionar às crianças a oportunidade de aprender a pedalar. Além disso, elas aprendem deveres básicos do ciclista e entendem a importância da sustentabilidade e da bicicleta como mais uma alternativa de mobilidade”, destacou.

Durante as atividades, os estudantes participam de aulas práticas e teóricas, aprendendo desde o equilíbrio e a condução da bicicleta até noções de sinalização, respeito às leis de trânsito e convivência segura entre ciclistas, pedestres e motoristas. O projeto também incentiva hábitos saudáveis e o contato com práticas sustentáveis no cotidiano escolar.

Ao longo deste ano, o Bora de Bike já passou pelas escolas municipais Maralegre, Prof.ª Bolívia de Lima Gaêtho, Sítio do Ipê e Santos Dumont. Nos próximos dias, as atividades chegam à Escola Municipal Ayrton Senna, dando continuidade ao calendário de expansão do programa no município.

A iniciativa integra as políticas públicas de incentivo à mobilidade ativa em Niterói, cidade que vem investindo na ampliação da malha cicloviária e em ações educativas voltadas à formação de uma cultura de trânsito mais consciente e sustentável.