Niterói: Segundo o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, o projeto vai além do aprendizado esportivo e representa uma importante ferramenta de formação cidadãDivulgação/Damares Farias
Bora de Bike encerra ciclo na Escola Santos Dumont e amplia atuação em Niterói
Iniciativa é da Secretaria Municipal de Educação e do Niterói de Bicicleta, realizada pela ONG Bike Anjo
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Eventos com três dias de programação sobre games, inovação e mercado
Seminário reúne academia, indústria e poder público em agenda gratuita entre os dias 2 e 4 de junho
Modelo de gestão do Hospital Oceânico será apresentado em um dos maiores congressos de saúde do mundo
Unidade municipal reduziu tempo de espera para cirurgias eletivas de quatro meses para apenas duas semanas e bateu recorde de produtividade
Escritora premiada e modelo se unem e criam obra literária diferenciada
Livro, um terror sobrenatural, apresenta Karret, um ser do submundo, que esconde um perigoso segredo
Segundas insurgentes: resenhas culturais no Yorùbar dão voz à diversidade
Evento começa às 18h e são transmitidas pelas redes sociais do bar. Os encontros trazem rodas de conversas culturais
Rede Alfa CEM anuncia aquisição do tradicional Instituto Maia Vinagre
Ação combina inovação pedagógica, excelentes resultados nacionais e internacionais e a história de uma das instituições mais tradicionais do Rio de Janeiro
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