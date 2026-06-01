Niterói: Instituto Maia Vinagre soma uma trajetória consolidada, marcada pela formação de gerações de alunos e pela forte conexão com a comunidade escolarDivulgação

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Niterói - A Rede Alfa CEM, que conta com oito unidades de ensino no Rio de Janeiro e se destaca pelos resultados obtidos no ENEM nos últimos anos, anuncia a aquisição do Instituto Maia Vinagre, tradicional instituição de ensino com 72 anos de história, em Niterói.

A união das duas escolas representa a convergência entre excelência acadêmica, inovação pedagógica e tradição educacional. De um lado, a Alfa CEM traz um modelo de ensino reconhecido pelo alto desempenho e pela diversificação metodológica, que estimula diferentes formas de aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes. De outro, o Instituto Maia Vinagre soma uma trajetória consolidada, marcada pela formação de gerações de alunos e pela forte conexão com a comunidade escolar.

Com a aquisição, a Rede Alfa CEM reforça seu compromisso com a ampliação do acesso a uma educação de qualidade, preservando os valores e a identidade construídos ao longo das décadas pelo Instituto Maia Vinagre. A expectativa é potencializar ainda mais a experiência educacional oferecida aos alunos, combinando tradição, inovação e resultados acadêmicos de excelência.

A integração das instituições também permitirá o compartilhamento de práticas pedagógicas, investimentos em tecnologia educacional, capacitação contínua de professores e ampliação das oportunidades de desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes, fortalecendo o propósito comum de formar cidadãos preparados para os desafios do futuro.

"Recebemos o Instituto Maia Vinagre com profundo respeito por sua história e legado. Nosso compromisso é preservar essa trajetória de excelência, ao mesmo tempo em que ampliamos as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para alunos, famílias e colaboradores”, afirma o diretor-geral da Rede Alfa CEM, Fábio Alves.

Metodologia é referência no Rio de Janeiro

Fundada por uma educadora e com uma gestão familiar comprometida com valores tradicionais, a Rede Alfa CEM destaca-se pelo projeto pedagógico. O diferencial reside não apenas na performance de destaque no ENEM, mas também em uma educação global, evidenciado pelas altas pontuações nos exames de Cambridge e o expressivo número de aprovações em universidades internacionais.

Entre os pilares da metodologia está o conceito de "Aprender a Aprender" que estimula a autonomia, a gestão do tempo e a criação de estratégias de estudo personalizadas, além do desenvolvimento do pensamento crítico e o foco em ética e valores, promovendo a consciência cívica, o respeito, a empatia e a responsabilidade social.

Sobre a Rede Alfa CEM
A Rede Alfa CEM foi idealizada através do sonho de uma professora de História e tem uma Filosofia Educacional que impulsiona a percepcão do aluno, fazendo-o refletir, questionar e principalmente transformar. Hoje, a Rede mantém uma sólida premissa de que o conhecimento humano é o maior tesouro a ser legado para as próximas gerações e que, ao mesmo tempo, a autonomia intelectual oferecerá ao estudante a capacidade de manusear o conhecimento, adquirido e/ou produzido, de maneira única e autêntica. A Rede Alfa CEM aposta na diversificação metodológica para gerar o prazer da aprendizagem, seguida pelo desenvolvimento de múltiplas formas de aprender durante toda a vida, o que permite obter resultados em primeiro lugar nos últimos anos do ENEM em toda a Rede e manter a taxa de 100% de aprovação das Provas de Proficiência de Cambridge. Saiba mais no endereço eletrônico http://www.alfacem.com.br