Niterói: Instituto Maia Vinagre soma uma trajetória consolidada, marcada pela formação de gerações de alunos e pela forte conexão com a comunidade escolar - Divulgação

Niterói: Instituto Maia Vinagre soma uma trajetória consolidada, marcada pela formação de gerações de alunos e pela forte conexão com a comunidade escolarDivulgação

Publicado 01/06/2026 10:37

Niterói - A Rede Alfa CEM, que conta com oito unidades de ensino no Rio de Janeiro e se destaca pelos resultados obtidos no ENEM nos últimos anos, anuncia a aquisição do Instituto Maia Vinagre, tradicional instituição de ensino com 72 anos de história, em Niterói.



A união das duas escolas representa a convergência entre excelência acadêmica, inovação pedagógica e tradição educacional. De um lado, a Alfa CEM traz um modelo de ensino reconhecido pelo alto desempenho e pela diversificação metodológica, que estimula diferentes formas de aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes. De outro, o Instituto Maia Vinagre soma uma trajetória consolidada, marcada pela formação de gerações de alunos e pela forte conexão com a comunidade escolar.



Com a aquisição, a Rede Alfa CEM reforça seu compromisso com a ampliação do acesso a uma educação de qualidade, preservando os valores e a identidade construídos ao longo das décadas pelo Instituto Maia Vinagre. A expectativa é potencializar ainda mais a experiência educacional oferecida aos alunos, combinando tradição, inovação e resultados acadêmicos de excelência.



A integração das instituições também permitirá o compartilhamento de práticas pedagógicas, investimentos em tecnologia educacional, capacitação contínua de professores e ampliação das oportunidades de desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes, fortalecendo o propósito comum de formar cidadãos preparados para os desafios do futuro.



"Recebemos o Instituto Maia Vinagre com profundo respeito por sua história e legado. Nosso compromisso é preservar essa trajetória de excelência, ao mesmo tempo em que ampliamos as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para alunos, famílias e colaboradores”, afirma o diretor-geral da Rede Alfa CEM, Fábio Alves.



Metodologia é referência no Rio de Janeiro



Fundada por uma educadora e com uma gestão familiar comprometida com valores tradicionais, a Rede Alfa CEM destaca-se pelo projeto pedagógico. O diferencial reside não apenas na performance de destaque no ENEM, mas também em uma educação global, evidenciado pelas altas pontuações nos exames de Cambridge e o expressivo número de aprovações em universidades internacionais.



Entre os pilares da metodologia está o conceito de "Aprender a Aprender" que estimula a autonomia, a gestão do tempo e a criação de estratégias de estudo personalizadas, além do desenvolvimento do pensamento crítico e o foco em ética e valores, promovendo a consciência cívica, o respeito, a empatia e a responsabilidade social.



Sobre a Rede Alfa CEM

